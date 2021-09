Hulu augmente le coût de ses abonnements pour tous ses clients en octobre

Hulu a annoncé qu’il augmentera les prix de ses niveaux de service financés par la publicité et sans publicité pour les clients nouveaux et existants à partir du 8 octobre.

Pour les clients financés par la publicité Hulu, le nouveau prix du service sera de 6,99 $ par mois – contre 5,99 $ par mois – tandis que les clients sans publicité devraient s’attendre à payer 12,99 $ par mois (contre 11,99 $ par mois).

Ce n’est pas une augmentation importante – les deux niveaux n’obtiennent qu’une hausse de prix de 1 $ par mois – mais cela met le service de streaming dans une étrange situation. D’une part, Hulu sans publicité coûte désormais presque le même prix que l’offre combinée Hulu, Disney Plus et ESPN + qui coûte 13,99 $ par mois, ce qui vaut presque la peine d’être converti pour le contenu supplémentaire.

La hausse des prix signifie également qu’un abonnement sans publicité à Hulu coûte presque le même prix que le plan standard de Netflix, qui coûte 13,99 $ par mois. Vous économiserez toujours un montant substantiel en regardant le service avec des publicités, mais c’est maintenant une décision plus difficile pour les personnes qui ne veulent pas regarder de publicités.

Analyse : le prix du streaming monte toujours plus haut

Bien que ce soit une situation malheureuse pour les abonnés, ce n’est pas tout à fait inattendu. Les services de streaming comme Hulu augmentent toujours leurs coûts pour faire face aux budgets de contenu qui gonflent.

S’il y a un bon côté des hausses de prix, c’est que cela n’affectera pas les clients inscrits à Hulu avec Live TV qui ont payé 65 $ par mois depuis la dernière hausse des prix en décembre, et nous ne verrons probablement pas une autre hausse comme ceci pendant au moins six mois.

Les mauvaises nouvelles? Eh bien, si vous vous êtes abonné à un certain nombre de services comme Hulu, Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus et d’autres pour échapper au coût du câble, vous constaterez peut-être que vos nouvelles factures mensuelles commencent à se rapprocher beaucoup plus de votre ancienne.

Le streaming sera toujours le moyen préféré de regarder du contenu pour les coupe-câbles, mais les coûts croissants du streaming en font une option moins attrayante qu’il y a quelques années.

Via le journaliste d’Hollywood