Hulu augmente le prix des plans de télévision en direct, mais regroupe désormais Disney + et ESPN +

Disney a annoncé aujourd’hui son intention de commencer à regrouper Disney+ et ESPN+ avec tous les forfaits Hulu + Live TV, que cela vous plaise ou non. La société a envoyé un e-mail aux abonnés aujourd’hui pour annoncer le changement, affirmant que le changement entraînera également une augmentation de prix de 5 $ par mois pour tous les abonnés Hulu + Live TV, nouveaux et existants.

Comme indiqué pour la première fois par Engadget, Disney vendait auparavant Hulu + Live TV en tant que forfait autonome, offrant un accès au contenu Hulu ainsi qu’à la télévision en direct en direct. À partir du 21 décembre, cependant, ce ne sera plus une option car Disney commencera à regrouper Disney + et ESPN + avec tous les forfaits Hulu + Live TV.

Et avec le changement, le prix des forfaits Hulu + Live TV augmente de 5 $ par mois pour les clients actuels et nouveaux. Le 21, le niveau financé par la publicité coûtera 69,99 $ par mois, tandis que le forfait «sans publicité» coûtera 75,99 $ tous les 30 jours. Si vous êtes un client Hulu + Live TV avec un abonnement Disney+ et/ou ESPN+ existant, ceux-ci seront intégrés au nouveau plan.

Comme l’explique le rapport, le contexte et le calendrier de ce changement sont importants. Lorsque Disney a publié ses résultats plus tôt ce mois-ci, la société n’a ajouté que 2,1 millions de nouveaux abonnés Disney+, bien en deçà des 9,4 millions attendus par les analystes. En regroupant Disney+ avec tous les clients Hulu + Live TV, cela donne à la société un nouveau moyen d’augmenter le nombre d’abonnés Disney+.

Comme de nombreux services de télévision en streaming over-the-top, Hulu + Live TV a subi plus que sa juste part d’augmentations de prix au fil des ans. L’année dernière, la société a annoncé une augmentation de prix de 18% pour les clients nouveaux et existants. Du côté positif, au moins l’augmentation des prix de cette année vient avec l’ajout de Disney+ et ESPN+.

Que pensez-vous de ce mouvement stratégique de la part de Disney ? Êtes-vous actuellement abonné à un forfait Hulu + Live TV ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :