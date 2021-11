Hulu augmente le prix du forfait TV en direct, mais avec une belle prise

Hulu augmente les prix de ses deux niveaux d’adhésion les plus chers, mais il inclura désormais Disney+ et ESPN+ dans ces services. Selon un rapport de The Verge, Hulu + Live TV passera de 65 $ par mois à 70 $ par mois, tandis que Hulu + Live TV sans publicité passera de 71 $ à 76 $. Néanmoins, il s’agit peut-être de la meilleure offre à ce jour pour les clients à la recherche d’une alternative en streaming au câble.

Les deux niveaux d’abonnement à la télévision en direct de Hulu étaient déjà des options alléchantes pour les coupeurs de cordon cherchant à regarder des émissions de réseau et de câble à jour, ainsi que des sports en direct, des remises de prix et d’autres événements spéciaux. Maintenant, sa société mère Disney adoucit le pot pour une augmentation de prix relativement légère. L’addition de 5 $ par mois est toujours inférieure à ce qu’un client aurait payé pour Disney+ – 7 $ par mois – et ESPN+ – 8 $ par mois – par lui-même. Bien sûr, pour les abonnés Hulu + Live TV qui ne sont pas intéressés par le forfait, ce ne sera qu’une déception.

Pour être clair, ce changement n’aura pas d’impact sur les niveaux beaucoup plus bas que Hulu propose toujours. Le service de support publicitaire standard du streamer coûte 7 $ par mois et la version sans publicité coûte 13 $ par mois. Ces prix ont augmenté le mois dernier, mais ne feront pas le saut avec leurs homologues de la télévision en direct cette fois-ci.

Hulu propose également « The Disney Bundle » dans ces niveaux moins chers, qui comprend la plate-forme de streaming uniquement de Hulu, Disney + et ESPN +, le tout à un prix réduit. Une version coûte 13,99 $ par mois et comprend Hulu avec des publicités, tandis que l’autre coûte 19,99 $ par mois et comprend Hulu sans publicité. Jusqu’à présent, les clients cherchant à regrouper Hulu + Live TV avec Disney + et ESPN + envisageaient une facture globale de 72,99 $ par mois pour commencer. Il n’y a pas eu de version sans publicité de ce plan jusqu’à présent.

Les clients de Hulu + Live TV ont été touchés par une hausse des prix il y a environ un an, et cela ne s’est pas bien passé à l’époque. Désormais, les clients craignent que les entreprises trouvent des moyens de justifier l’augmentation des prix année après année jusqu’à ce que leur facture de streaming ressemble à un forfait de câble. Dans le même temps, les fournisseurs de services Internet imposent des limites de données à de plus en plus de clients, ce qui complique encore l’équation en matière de divertissement.

Hulu + Live TV est le plus cher parmi les « packs TV maigres » populaires – des services de streaming qui offrent une télévision en direct et un accès à des émissions en saison. Au moment d’écrire ces lignes, les forfaits YouTube TV et Fubo TV comparables commencent tous deux à 65 $, donc Hulu prend un risque sérieux en augmentant le prix pour proposer des produits auxiliaires qui pourraient ne pas intéresser certains.

Les nouveaux tarifs et forfaits Hulu + Live TV entreront en vigueur le mardi 21 décembre. Les clients existants seront facturés au nouveau prix, à moins qu’ils ne modifient ou n’annulent leur abonnement d’ici là.