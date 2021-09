Hulu augmente les prix des forfaits à la demande pour pousser les abonnés au forfait

Hulu a informé aujourd’hui ses clients qu’il prévoyait d’augmenter de 1 $ le prix de ses forfaits à la demande avec et sans publicité, une augmentation qui aura un impact sur les abonnés nouveaux et existants.



Le plan financé par la publicité, qui coûte 5,99 $, va jusqu’à 6,99 $ par mois, tandis que le plan sans publicité sera au prix de 12,99 $, contre 11,99 $. Les changements de prix devraient entrer en vigueur le 8 octobre.

Les prix du Disney Bundle qui comprend l’accès au contenu financé par la publicité Hulu, Disney + et ESPN + ne changent pas et ils continueront d’être disponibles pour 13,99 $. Le Bundle Disney avec Hulu sans publicité coûte toujours 19,99 $.

Maintenant qu’il y a une différence de prix de 1 $ entre l’abonnement Hulu sans publicité et le forfait Disney de niveau inférieur, les clients peuvent être plus disposés à choisir le forfait Disney pour accéder aux trois services de streaming Disney. Comme le souligne Variety, le forfait offre désormais une remise de 36% par rapport aux abonnements séparés.

Les forfaits Hulu + Live TV ne changent pas non plus de prix pour le moment et continuent de commencer à 64,99 $ par mois.

Hulu n’a jamais auparavant augmenté le prix de son niveau financé par la publicité et, en 2019, le coût est passé de 7,99 $ par mois à 5,99 $ par mois. Hulu est toujours à un prix compétitif avec Netflix, dont le prix commence à 8,99 $ pour un forfait de base et va jusqu’à 17,99 $ par mois pour le niveau premium.

