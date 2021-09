Hulu augmente ses prix d’abonnement en octobre alors que Disney pousse le forfait

in

Les abonnés de Hulu se préparent à une augmentation des prix des abonnements alors que la plate-forme de streaming commence à envoyer des avis aux téléspectateurs mardi.

Les prix des niveaux autonomes financés par la publicité et non commerciaux de Hulu augmentent chacun de 1 $ chacun pour atteindre 6,99 $ et 12,99 $, respectivement. L’augmentation des prix prendra effet le 8 octobre, donnant aux abonnés un mois pour se préparer au changement.

Selon Variety, les abonnés à la télévision en direct de Hulu et ceux du forfait Disney + ne seront pas affectés par l’augmentation des prix. Nous avons demandé des détails supplémentaires sur l’augmentation des prix, y compris pourquoi la plate-forme a choisi d’augmenter son prix après avoir baissé le prix de son niveau financé par la publicité en 2019.

Variety note que cette décision intervient après le récent rapport sur les résultats de Disney qui a fait état du premier bénéfice de Hulu, suggérant que Disney pourrait vouloir maintenir l’élan.

Cela peut également être un moyen pour la plate-forme de pousser les clients vers le Disney Bundle, qui fournit Disney +, ESPN et Hulu à un prix inférieur à celui qu’ils coûteraient chacun séparément.

Le PDG de Disney, Bob Chapek, a noté dans le récent appel de résultats de la société que si le taux de désabonnement pour les services individuels est relativement faible, “les taux de désabonnement sur le forfait sont encore plus bas”, par conséquent la société concentrerait une grande partie de ses efforts de marketing sur le forfait. Cela renforcerait également la décision de Disney d’arrêter Hotstar aux États-Unis et d’intégrer les programmes dans le Disney Bundle.

Hulu est actuellement disponible sur bon nombre des meilleurs appareils de streaming, ce qui le rend facilement accessible aux abonnés. Cependant, l’augmentation pourrait potentiellement éloigner les utilisateurs. Cela dit, il reste toujours moins cher que la concurrence, y compris Netflix et HBO Max, ce dernier ayant récemment introduit un niveau financé par la publicité moins cher pour 10 $ par mois.

Si vous êtes abonné à Hulu, l’augmentation des prix vous éloignera-t-elle de la plate-forme ou prévoyez-vous de rester ? Les fans de Disney et de sports voudront peut-être envisager de passer au Disney + Bundle avec Hulu et ESPN.

