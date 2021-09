Hulu augmentera les prix de ses plans d’abonnement à partir du mois prochain

in

Hulu a annoncé aujourd’hui qu’il augmentait ses prix pour les abonnements avec et sans publicité à partir du 8 octobre. Ce changement intervient juste après qu’ESPN+ et Disney+ ont également augmenté le prix de leurs abonnements.

Comme indiqué par Deadline, la version de base financée par la publicité de Hulu passera de 5,99 $ par mois à 6,99 $, tandis que le niveau sans publicité passera d’un dollar à 12,99 $.

La bonne nouvelle est que ces changements n’affecteront pas le forfait Disney ou le service de télévision en direct de Hulu. Il s’agit de la première mise à jour de la tarification de Hulu depuis un mouvement combiné début 2019, lorsque le coût mensuel du niveau de base est passé de 2 $ à 5,99 $.

La date limite indique que cette augmentation de prix est logique puisque Disney a ajouté des milliers de titres de Bollywood et d’originaux de Hotstar à la plate-forme. Non seulement cela, mais Hulu se lance également dans des films originaux, car “Vacation Friends” le mois dernier a été le meilleur week-end d’ouverture de tous les films Hulu à ce jour.

Le service de streaming a été le premier à adopter un niveau d’abonnement financé par la publicité en 2007. Plus récemment, Peacock de NBCUniversal et HBO Max de WarnerMedia ont également suivi le même chemin avec des abonnements plus abordables mais avec des publicités.

Récemment, Hulu a commencé à déployer la prise en charge du HDR dans certains de ses contenus originaux. Avec ce changement, les propriétaires d’Apple TV 4K peuvent profiter d’une amélioration de la qualité d’image.

Le service de streaming a ajouté la prise en charge de la plupart, mais pas de la totalité, de son contenu Originals qui était auparavant en 4K. Avec cela, certains films et émissions de télévision fonctionnent en HDR, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision.

