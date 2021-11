Hulu avec Live TV augmente son prix à 70 $ mais inclura le Disney Bundle

Hulu avec Live TV obtient une autre augmentation de prix, mais l’abonnement inclura désormais Disney Plus et ESPN Plus sans frais supplémentaires.

À partir du 21 décembre, le coût d’abonnement mensuel de Hulu avec Live TV passera de son prix actuel de 65 $ par mois à 70 $ par mois pour son niveau financé par la publicité. Son forfait de télévision en direct sans publicité, quant à lui, passera de 71 $ par mois à 76 $ par mois lorsque le changement entrera en vigueur. La nouvelle tarification s’appliquera à la fois aux nouveaux abonnés et à ceux qui paient déjà pour le service.

Avec le changement, les deux forfaits de télévision en direct de Hulu incluront ESPN Plus ainsi que Disney Plus, qui coûtent respectivement 7 $ et 8 $ par mois. C’est un avantage majeur pour quiconque paie actuellement pour l’un ou l’autre de ces services en plus de son forfait Hulu avec Live TV. C’est moins le cas, cependant, pour les abonnés uniquement intéressés par Hulu avec Live TV. Le service a subi une augmentation de prix pour la dernière fois à la même époque l’année dernière.

Actuellement, cela fait de Hulu le plus cher des services de diffusion en direct de télévision en direct à des prix similaires, tels que YouTube TV et Fubo TV, qui commencent tous deux à environ 65 $ par mois.

Le service de streaming principal de Hulu sans télévision en direct vient également de subir une augmentation de prix le mois dernier. Le service de streaming, qui héberge le 20e catalogue de télévision de Disney, ainsi que d’autres contenus plus destinés aux adultes, coûte désormais 7 $ par mois (financé par la publicité) ou 13 $ par mois (sans publicité).