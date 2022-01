Hulu conclut un accord pour conserver la série emblématique de NBC

Les fans des urgences qui regardent le drame médical emblématique sur Hulu n’auront pas à s’inquiéter de passer à une nouvelle plate-forme de streaming pour finir de regarder les 331 épisodes. Hulu a renouvelé son accord de streaming pour garder le spectacle sur la plate-forme appartenant à Disney, a appris PopCulture.com mardi. L’émission a rejoint la programmation de Hulu en janvier 2018 après que le service a conclu un accord avec Warner Bros. Domestic Television.

Au début, on pensait que Hulu perdrait la série car l’accord de 2018 ne couvrait que quatre ans. ER est également apparu sur la liste « Quoi de neuf » de HBO Max et apparaîtra sur la plate-forme de WarnerMedia le 14 janvier. Cependant, depuis que Hulu a prolongé son contrat, l’émission sera disponible sur les deux plates-formes.

(Photo : NBC/.)

ER a été créé par le romancier Michael Crichton et a fait ses débuts sur NBC en septembre 1994. C’était l’un des plus grands succès télévisés des années 1990 et s’est poursuivi jusqu’en avril 2009. ER a terminé avec 331 épisodes sur 15 saisons et est le deuxième plus long programme médical aux heures de grande écoute. drame, dépassé seulement par Grey’s Anatomy. ER a fait des superstars George Clooney, Anthony Edwards, Julianna Marguiles, Noah Wyle et de nombreux autres membres de sa distribution.

La série se déroule au fictif County General Hospital de Chicago. Le spectacle a remporté 116 Primetime Emmy Awards, dont le prix Oustanding Drama Series en 1996. Le casting a également remporté le prix Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series aux Screen Actors Guild Awards chaque année de 1996 à 1999.

En avril, Clooney, Marguiles, Wyle, Edwards, Ming-Na Wen et de nombreux autres membres de la distribution ont eu une réunion virtuelle dans le cadre de la série virtuelle Stars in the House. Clooney et Marguiles ont suggéré qu’il serait trop difficile de retrouver la magie de la série originale avec un renouveau. « Quand vous regardez le spectacle, il serait difficile de dire que nous pourrions le faire [again] au niveau où nous l’avons fait », a déclaré Clooney, rapporte TVLine. « Parce que mon garçon, je l’ai regardé un peu parce que ma femme l’a regardé, ce qui est très étrange, et je dois dire que c’est une si bonne télévision . » Il a qualifié l’épisode de la saison 1 « Love’s Labor Lost » « d’aussi bon morceau de télévision que je n’en ai jamais vu… Il est difficile d’attraper à nouveau la foudre. »

Malgré son succès, ER ne s’est jamais transformé en une franchise comme Law & Order. « Tous ces spectacles ont compris comment ils pouvaient se démarquer et reproduire le modèle dans une autre ville et en tirer un spectacle différent, et j’ai toujours pensé que c’était chic que nous n’ayons jamais essayé de faire ça », a déclaré le showrunner John Wells en avril. .