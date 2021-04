Hulu donne le feu vert pour la suite de How I Met Your Mother avec Hilary Duff

Hulu a confirmé la suite de la série à succès How I Met Your Mother (How I Met Your Mother) qui s’appellera How I Met Your Father et qui mettra en vedette Hilary Duff.

“J’ai eu beaucoup de chance dans ma carrière de jouer des personnages merveilleux et j’ai hâte de jouer le rôle de Sophie”, a déclaré Duff dans un communiqué aux médias internationaux.

Selon Variety, Duff jouera le rôle de Sophie, qui raconte à son fils l’histoire de la rencontre avec son père: «une histoire qui nous catapulte jusqu’en 2021, où Sophie et son groupe d’amis très soudés sont au milieu de se découvrir », décrit-il.

Les coups de cœur de ce groupe d’amis seront plus actuels, car il se situe à l’ère des applications de rencontres et celles-ci ne peuvent être absentes.

Isaac Aptaker et Elizabeth Berger (This Is Us, Love, Victor) co-montreront cette série et travailleront en étroite collaboration avec Carter Bays et Craig Thomas, créateurs de How I Met Your Mother.

«La série originale emblématique de Carter et Craig a révolutionné la comédie d’une demi-heure, et nous sommes très honorés de porter le flambeau à la prochaine génération, et avec nul autre que Hilary Duff! Nous avons hâte que le public rencontre Sophie et son équipe, et les voit se retourner et trouver l’amour dans la ville moderne de New York. Et nous espérons que personne ne pense que c’est étrange que Bob Saget joue la voix de la vieille Hilary Duff », ont déclaré Aptaker et Berger.

How I Met Your Mother, actuellement disponible sur Amazon Prime Video, a été diffusé de 2005 à 2014 sur 9 saisons et 200 épisodes.

La série mettait en vedette Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel et Alyson Hannigan.

«En tant que grand fan de How I Met Your Mother, je suis honoré et même un peu nerveux que Carter et Craig m’aient confié la suite de leur bébé. Isaac et Elizabeth sont géniaux, et j’ai hâte de travailler avec eux et tout leur génie. Je suis ravi d’être ici pour rejoindre les Hulu Originals et les 20èmes familles. Je me rends compte que ce sont de grosses chaussures à remplir et je suis ravi d’y mettre mes 6 ½! », A ajouté Duff, qui est également producteur de la série.

