Hulu et Hulu avec Live TV : tout ce que vous devez savoir

Qu’est-ce que Hulu ?

Hulu est l’un des principaux services de streaming sur le marché à l’heure actuelle, offrant un accès à des milliers d’heures de séries et de films en direct et à la demande, avec et sans publicités. Avec une variété de plans d’abonnement, de modules complémentaires et de forfaits, ainsi qu’une option Hulu avec télévision en direct proposant des chaînes organisées et une couverture sportive en direct, Hulu peut être la plate-forme pour vous.

Combien coûte Hulu ?

Hulu propose trois forfaits différents et une option de forfait via Disney + qui comprend également l’accès à ESPN +. Le plan le moins cher et le plus populaire de Hulu est le niveau financé par la publicité, qui coûte 6 $ par mois. Ce plan permet la diffusion en continu sur deux appareils simultanément et donne accès à l’intégralité du catalogue à la demande de Hulu avec une interruption limitée des publicités.

Le niveau suivant Hulu (sans publicité) coûte 12 $ par mois et donne accès à l’intégralité de la médiathèque à la demande de Hulu sans “aucune interruption publicitaire”. Enfin, le niveau le plus cher de la plate-forme est Hulu avec Live TV, qui est disponible pour 65 $ par mois et comprend plus de 65 chaînes en direct en plus de la médiathèque Hulu standard. Vous pouvez également mettre à niveau ce plan vers Hulu (sans publicité) avec Live TV pour 71 $ par mois.

Le plan financé par la publicité de Hulu est également proposé dans le cadre d’un forfait via Disney +. Pour seulement 13 $ par mois, les abonnés peuvent diffuser des films, des émissions et des sports sans fin de Disney +, Hulu et ESPN +. Le Disney Bundle est également disponible avec Hulu (sans publicité) pour 19 $ par mois et Hulu avec Live TV pour 72 $ par mois.

Dans quels pays Hulu est-il disponible ?

Bien que Hulu ne propose actuellement des plans qu’aux États-Unis, on pense que le service de streaming appartenant à Disney prévoit de se développer à l’international à l’avenir.

Plus précisément, la médiathèque à la demande de Hulu est actuellement disponible dans tous les États et territoires américains, ainsi que sur les bases militaires américaines du monde entier. Hulu + Live TV n’est actuellement disponible que dans les 50 États-Unis.

Hulu propose également Hulu Japan, limitant sa bibliothèque de contenu aux utilisateurs au Japon en vérifiant les adresses IP des appareils visitant leur site Web.

Quels appareils prennent en charge Hulu ?

Alors que les dernières versions de Hulu et Hulu avec Live TV sont disponibles sur la plupart des appareils, il existe une poignée de produits qui comportent toujours l’application Hulu “classique”, ce qui signifie que vous n’aurez pas accès à la télévision en direct, sélectionnez Premium Add-ons , ou de nouvelles fonctionnalités.

Ces appareils comprennent l’Apple TV de 3e génération et certains modèles de téléviseurs et de lecteurs Blu-ray LG, de téléviseurs et de lecteurs Blu-ray Samsung, de téléviseurs et de lecteurs Blu-ray Sony, de téléviseurs VIZIO et de TiVo, Roku et Roku Stick. Dans cet esprit, voici la liste complète des appareils actuellement compatibles avec Hulu dans une certaine mesure.

Plateforme Hulu Hulu + Live TV Téléphones et tablettes Android ✔️ ✔️ Android TV (certains modèles) ✔️ ✔️ Apple TV (4ème génération ou ultérieure) ✔️ ✔️ Chromecast ✔️ ✔️ Echo Show ✔️ ✔️ Tablettes Fire ✔️ ✔️ Fire TV et Fire TV Stick ✔️ ✔️ iPhones et iPads ✔️ ✔️ LG TV (certains modèles) ✔️ ✔️ Nintendo Switch ✔️ ✔️ Navigateurs/applications Mac et PC ✔️ ✔️ PlayStation 3 ✔️ ❌ PlayStation 4/5 ✔️ ✔️ Roku (certains modèles) ✔️ ✔️ Samsung TV (certains modèles) ✔️ ✔️ VIZIO SmartCast TVs ✔️ ✔️ Xbox ✔️ ✔️ Xfinity Flex Streaming TV Box ✔️ ✔️ Xfinity X1 TV Box ✔️ ❌

Il convient de noter que bien que PlayStation 3 et Xfinity X1 TV Box prennent en charge l’application Hulu et incluent l’accès à la bibliothèque de streaming Hulu, la programmation en direct n’est actuellement pas disponible. Contrairement aux appareils Xfinity, cependant, la PlayStation 3 inclut l’accès à divers modules complémentaires.

Les utilisateurs peuvent également accéder à l’application Classic Hulu – qui ne prend pas en charge la télévision en direct et certains modules complémentaires Premium et nouvelles fonctionnalités – sur de nombreux appareils. Ceux-ci incluent Apple TV (3e génération), les téléviseurs LG et les lecteurs Blu-ray (certains modèles), Roku et Roku Stick (certains modèles), les téléviseurs Samsung et les lecteurs Blu-ray (certains modèles), les téléviseurs Sony et les lecteurs Blu-ray ( certains modèles), les téléviseurs TiVo et VIZIO (certains modèles).

Quels sont les émissions et les films sur Hulu ?

Les niveaux de Hulu financés par la publicité et sans publicité disposent d’une impressionnante bibliothèque de contenu de films et de séries télévisées préférés des fans, ainsi que de Hulu Originals et de nouveaux épisodes de FX sur la série Hulu. Comme YouTube TV et Sling TV, Hulu + Live TV fournit également aux abonnés une liste de programmes en direct spécifiques à la région couvrant les actualités, les divertissements et les sports. Dans cet esprit, voici le type de contenu auquel vous pouvez vous attendre sur la plateforme.

Hulu à la demande

La médiathèque à la demande de Hulu propose une liste tournante d’émissions et de films classiques de réseaux tels que CBS, NBC, ABC, FOX, FX, ESPN, AMC, Crunchyroll, 20th Century et Disney, y compris toute la série de séries comme Modern Family et Le projet Mindy.

La plate-forme propose également une gamme primée de séries Hulu Originals et de séries limitées. Les originaux Hulu actuels incluent The Handmaid’s Tale, The Great, Ramy, Pen15, Shrill, Nine Perfect Strangers et Reservation Dogs. Les séries limitées tendance diffusées actuellement sur Hulu sont Normal People, Little Fires Everywhere et The Act.

Hulu + TV en direct

Le niveau Hulu with Live propose également une collection de chaînes en direct présentant une couverture sportive, des informations de dernière minute et des émissions en cours. Bien que les chaînes disponibles varient légèrement en fonction de votre lieu de résidence, les chaînes disponibles dans la plupart des pays incluent ABC, CBS, The CW, FOX, NBC, SYFY, TCM, TNT, USA, Lifetime et CNN.

A&E ABC ABC News Live ACC Network ACC Network Extra Animal Planet Big Ten Network Boomerang Bravo Cartoon Network/Adult Swim CBS CBS Sports Network Cheddar Business Chiller CNBC CNN CNN International CoziTV Discovery Channel Disney Channel Disney Junior DisneyXD E! ESPN ESPN 2 Bases ESPN chargées ESPN College Extra ESPN Goal Line ESPNews ESPNU Food Network FOX Fox Business Fox News FS1 FS2 Forme libre FX FXM FXX Golf Channel HGTV History HLN Investigation Discovery Lifetime Marquee Sports Network MotorTrend MSNBC MyNetworkTV NASA TV National Geographic Nat Geo Wild NBC NBCSN Olympic Channel Oxygen Pop Réseau SEC Smithsonian Channel SYFY TBS TCM Telemundo The CW TLC TNT Travel Channel truTV Universal Kids USA Network Viceland YES Network

Il convient de souligner que les chaînes disponibles sur Hulu + Live TV varient en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. Ainsi, bien que la liste suivante comprenne un aperçu général des chaînes proposées, vous devrez entrer votre code postal sur le site Web de Hulu pour voir exactement quelles chaînes sont accessibles dans votre région.

Modules complémentaires Hulu Premium

Vous pouvez également améliorer votre abonnement Hulu + Live TV en ajoutant l’un des quatre réseaux premium (Showtime, HBO Max, Cinemax, STARZ), dont le prix varie de 9 $ à 15 $ selon la chaîne premium que vous choisissez. Hulu propose également trois bouquets de chaînes distincts, qui s’adressent à trois types différents de téléspectateurs Hulu.

Pour un supplément de 8 $ par mois, le forfait Divertissement ajoute American Heroes Channel, CNBC World, Cooking Channel, Destination America, Discovery Family, Discovery Life, DIY Network, FYI, Great American Country, Lifetime Movies et Science à votre collection de chaînes.

Pendant ce temps, le forfait Español coûte 5 $ par mois et ajoute CNN en Español, Discovery en Español, Discovery Familia, ESPN Deportes, FOX Deportes, History en Español et NBC Universo. Les frais pour chaque réseau premium disponible – HBO, Showtime, Cinemax et STARZ – varient de 9 $ à 15 $ selon le réseau que vous choisissez.

Le module complémentaire Sports coûte 10 $ par mois et fournit du contenu en direct et à la demande de NFL RedZone, TVG, TVG 2, MAVTV, Outdoor Channel et Sportsman Channel. Hulu propose également un module complémentaire ESPN+, permettant aux fans de sport de profiter d’événements en direct, d’une programmation originale et du contenu de la bibliothèque ESPN+ directement sur l’application Hulu. Cet add-on coûte 7 $ de plus par mois.

En dehors des offres groupées de chaînes, Hulu propose les modules complémentaires Enhanced Cloud DVR et Unlimited Screens, qui augmentent respectivement la quantité de stockage DVR sur votre compte et le nombre d’appareils sur lesquels vous pouvez diffuser simultanément. Chacun de ces modules complémentaires est disponible pour 10 $ supplémentaires par mois.

Limites de compte Hulu, profils et contrôles parentaux

Les trois niveaux de Hulu permettent la diffusion en continu sur deux appareils simultanément et permettent jusqu’à six profils distincts par compte. Comme mentionné ci-dessus, le module complémentaire Unlimited Screens permet aux abonnés de diffuser sur un nombre illimité d’appareils à la maison, plus jusqu’à trois en déplacement, moyennant des frais supplémentaires.

Malheureusement, ce module complémentaire n’est accessible qu’aux abonnés de Hulu avec Live TV ou Hulu (Pas de publicité) avec plan de télévision en direct et est limité lorsque vous regardez du contenu via l’un des modules complémentaires du réseau premium. Cela signifie que les téléspectateurs partageant un seul compte peuvent uniquement diffuser du contenu Premium Add-on à partir d’un total de cinq écrans à la fois.

En ce qui concerne les contrôles parentaux, Hulu donne aux abonnés la possibilité de créer un profil pour enfants, garantissant que les téléspectateurs utilisant ce profil ne peuvent rechercher et regarder que du contenu adapté aux enfants disponible dans le hub Kids. Vous pouvez également contacter Hulu pour ajuster le paramètre d’âge pour l’ensemble du compte, ce qui bloquera le contenu mature sur tous les profils connectés au compte.

