Hulu Originals ajoute désormais la prise en charge HDR, compatible avec Apple TV 4K

Disney’s Hulu déploie enfin la prise en charge du HDR dans certains de ses contenus originaux. Avec ce changement, les propriétaires d’Apple TV 4K peuvent commencer à profiter d’une meilleure qualité d’image.

Tel que rapporté par un utilisateur sur le forum AVS (via CNET), Hulu a ajouté la prise en charge de la plupart mais pas de la totalité de son contenu original qui était auparavant en 4K. Avec cela, certains films et émissions de télévision fonctionnent en HDR, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision.

Les propriétaires d’Apple TV 4K (première et deuxième génération) peuvent profiter de la prise en charge de la plage dynamique élevée sur le contenu suivant :

Neuf parfaits étrangers L’histoire de la servante Little Fires Everywhere Dollface Hellstrom The Great Le premier château haute fidélité Rock Wu-Tang Future Man a réveillé la menace imminente The Act Catch-22 Représailles Quatre mariages et un enterrement The Runaways RUN (2020) Saison la plus heureuse WeWork Bad Hair ( HDR mais pas de badge 4K) Les États-Unis contre Billie Holiday (HDR mais pas de badge 4K).

Comme il semble, pour l’instant, le contenu FX sur Hulu ne prend toujours pas en charge le HDR, même ceux en qualité 4K.

Le HDR est également disponible sur Hulu pour les propriétaires d’Apple TV 4K, les appareils Roku, Fire TV, Vizion et Chromecast Ultra.

La semaine dernière, Netflix a déployé une fonctionnalité intéressante que les utilisateurs d’Apple ont probablement déjà expérimentée : la prise en charge de Spatial Audio. Cela permet une expérience immersive à l’aide de filtres audio directionnels et fonctionne sur iPhone et iPad sur iOS 14. Avec la prise en charge de Spatial Audio également sur tvOS 15, Netflix peut mettre à jour son application plutôt tôt que tard.

