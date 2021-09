Hulu perd l’émission FOX bien-aimée

Prodigal Son, le drame policier de courte durée diffusé sur Fox pendant deux saisons, n’est plus disponible sur Hulu. Au lieu de cela, les fans de la série mettant en vedette Michael Sheen devront se tourner vers HBO Max pour regarder les 33 épisodes produits sur deux ans. Bien que l’émission ait obtenu de bonnes critiques et ait eu une base de fans dévoués, l’émission a été annulée en mai et aucun point de vente n’est venu pour sauver la situation.

La série a été créée par Chris Fedak et Sam Sklaver. Tom Payne a joué le rôle de Malcolm Bright, un ancien profileur du FBI travaillant pour la police de New York et luttant pour réprimer les mêmes tendances sociopathes que son père, le tueur en série Martin “The Surgeon” Whitly (Sheen). Lou Diamond Phillips a joué le rôle du lieutenant NYPD Gil Arroyo, tandis que Halston Sage a joué la sœur de Malcolm, Ainsley. Aurora Perrineau, Frank Harts, Keiko Agena et Bellamy Young ont complété le casting principal.

Étant donné que l’émission a été coproduite par Warner Bros. Television et distribuée par Warner Bros. Television, il y avait un certain espoir que HBO Max puisse balayer et sauver la situation. Cependant, le 20 mai, Deadline a confirmé que HBO Max avait transmis l’émission. Les créateurs de l’émission ont déclaré que WBTV achetait le projet à plusieurs points de vente possibles, mais aucun n’a jamais été trouvé.

Les fans ont été particulièrement touchés par la nouvelle de l’annulation puisqu’elle s’est terminée par un cliffhanger. Fedak et Sklaver ont déclaré à TVLine que le dernier épisode n’était pas écrit comme une possible finale de la saison. “Nous l’abordions comme, ‘Quelle est la façon la plus excitante de terminer la saison 2?'”, a expliqué Fedak. “Nous pensons également, comme vous, que ce n’est pas une finale de série qui ne fonctionne pas parce que nous avons été annulés. Cela fonctionne toujours … Ce n’est pas comme si ALF était capturé par le gouvernement avant son annulation. . C’est toujours une bonne et passionnante histoire.”

Sklaver a noté qu’ils avaient écrit des épisodes de la saison 2 en tant que fin de saison possibles, car ils ne savaient pas si la pandémie de COVID entraverait la fin de la série. Même s’ils ne voulaient pas arrêter de raconter leur histoire, Sklaver a déclaré qu’il était heureux de la fin de tout cela. “La finale donne vraiment l’impression que nous avons gagné tout ce qui se passe à ce moment-là, mais c’est assez fou de savoir qu’en 13 épisodes, nous avons pu raconter cette histoire”, a déclaré Sklaver à TVLine. “Nous avons trouvé cela très satisfaisant. Nous avons verrouillé et chargé toute l’histoire de la saison 3, et nous ne voulons pas arrêter de raconter cette histoire. Mais nous nous sentons bien de la façon dont cela s’est terminé sur Fox.”