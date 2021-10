Hulu reprend une série comique annulée

Champaign ILL, une série humoristique peu vue mettant en vedette l’acteur de VEEP Sam Richardson et la star de Happy Endings Adam Pally, reprend vie à Hulu. Bien que le service de streaming appartenant à Disney ne prévoie pas de produire une deuxième saison, les stars et les producteurs de l’émission espèrent qu’elle bénéficiera d’une exposition accrue sur une nouvelle plate-forme. Comme Cobra Kai, Champaign ILL a été initialement produit pour YouTube Premium.

Champaign ILL a fait ses débuts en 2018 et n’a diffusé que 10 épisodes. L’émission parle d’un entourage hip-hop laissé pour savoir quoi faire après la mort subite de leur star. Tous les épisodes sont sortis sur Hulu le 12 octobre. Hulu n’a pas encore l’intention de commander de nouveaux épisodes et l’émission n’est même pas présentée comme un Hulu Original. Cependant, les producteurs de l’émission ont poussé la réédition de l’émission dans un communiqué de presse pour générer du buzz.

Dans une interview avec Variety, Pally a déclaré qu’il comprenait les défis auxquels Champaign ILL était confronté en 2018. Il était encore plus difficile pour l’émission de se démarquer parmi les émissions en streaming, car YouTube Premium est loin d’être aussi populaire que Netflix ou Hulu. « Il y a tellement de bonnes choses », a déclaré Pally à Variety. « Et donc oui. Sam et moi étions frustrés que cela n’ait pas trouvé de public, mais nous étions aussi très reconnaissants de pouvoir en faire une saison. Nous l’avons en quelque sorte traité comme si nous n’en ferions peut-être jamais plus de toute façon. Cela lui a donné une certaine énergie. Malheureusement, il s’est juste perdu dans le mélange des services de streaming et des paywalls. »

Le producteur exécutif David Caspe, qui a travaillé sur Happy Endings, a demandé à Sony Pictures Television de trouver un nouveau foyer pour Champaign ILL afin que plus de gens puissent le voir, a déclaré Pally à Variety. L’acteur ne s’attend pas à ce que de nouveaux épisodes soient faits, mais il ne s’y opposerait pas. Pourtant, le plus important pour lui est que sa famille puisse enfin retrouver le spectacle. « Je suis tellement reconnaissant qu’il se trouve maintenant dans un endroit où je peux l’indiquer aux gens », a déclaré Pally à Variety. « Nous avons fait des trucs vraiment courageux et bizarres dans cette émission, y compris un épisode en une seule prise, et nous avons un peu cassé la forme, cela devient assez sérieux et une méditation sur le chagrin. À tout le moins, ma grand-mère pourra à voir maintenant. »

Champaign ILL a été créé par Caspe, Jordan Cahan, Daniel Libman et Matthew Libman. Outre Richardson et Pally, la série comprenait également Jay Pharoah, Keith David, Allyce Beasley, Curtis Armstrong et Rich Sommer. Pally est peut-être trop occupé pour faire plus d’épisodes puisqu’il travaille sur Sonic the Hedgehog 2. Il a été vu pour la dernière fois dans la série éphémère de NBC Endetté, diffusée l’année dernière. Richardson a été vu pour la dernière fois dans Ted Lasso et The Tomorrow War.