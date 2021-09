Hulu Show redéfinit l’étoile majeure

Le prochain spin-off de Comment j’ai rencontré votre mère de Hulu a dû refondre l’un des rôles principaux de la série. Deadline rapporte que Daniel Augustin (David Makes Man) remplace la star de God Friended Me, Brandon Micheal Hall, qui avait auparavant été choisie pour le rôle. Hall a dû quitter la série après que des changements d’horaire de tournage soient entrés en conflit avec un autre projet.

Dans Comment j’ai rencontré votre père, Hilary Duff joue le rôle de Sophie, une femme qui se souvient de l’histoire de sa rencontre avec le père de son fils (essentiellement un échange de genre dans l’intrigue de la série originale). L’histoire remonte à 2021, lorsque Sophie et ses amis vivaient leur vie de manière amusante et libre, découvrant qui ils sont et ce qu’ils veulent dans la vie tout en recherchant la romance à une époque où les applications de rencontres sont la forme la plus courante de trouver l’amour. Augustin incarnera Ian, un personnage décrit comme « beau, intelligent, [and] drôle.” Il correspond avec Sophie sur Tinder et la rencontre finalement en personne pour la première fois.

En plus de Duff et Augustin, l’ancien acteur de GLOW Chris Lowell a été des chats pour jouer le jeune “père”, dans le rôle de pré-mère de Duff. Lowell joue Jesse, l’un des amis de Sophie. Le personnage est décrit comme “intelligent, avec un peu d’avantage” et “cynique à propos de l’amour”. Jesse est un musicien en herbe dont le travail quotidien est d’être chauffeur Uber, et il est colocataire avec son meilleur ami, Tom.

Les créateurs de How I Met Your Mother, Carter Bays et Craig Thomas, ont signé en tant que producteurs exécutifs de la nouvelle série, avec Isaac Aptaker et Elizabeth Berger embauchés pour écrire la comédie en 10 épisodes. Duff servira de producteur sur How I Met Your Father, et 20th Television, le même studio derrière la série originale, servira de studio de production. L’émission utilisera également le même style de tournage à plusieurs et à une seule caméra utilisé sur How I Met Your Mother.

Dans une déclaration sur la nouvelle série, Bays et Thomas : “Les enfants, je vais vous raconter une histoire incroyable : c’est l’histoire de la façon dont deux scénaristes ont eu la chance de réaliser leur émission télévisée de rêve pendant neuf saisons et maintenant le flambeau à une nouvelle équipe créative inspirée avec leur propre histoire incroyable à raconter, l’histoire de Comment j’ai rencontré votre père. Nous sommes honorés par leur passion et leur vision, et nous sommes impatients de les aider à raconter une nouvelle histoire légendaire. (Merci à tous les fans de HIMYM qui l’attendaient.)” Le nouveau spin-off a été commandé directement en série à Hulu, mais aucune date de première n’a encore été annoncée.