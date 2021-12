Hulu supprime le documentaire Astroworld après avoir subi un contrecoup

Moins d’un mois après l’écrasement tragique de la foule au festival Astroworld de Houston, Hulu a publié un documentaire sur l’incident, même si les autorités enquêtent toujours sur la cause. Les utilisateurs de Twitter ont rapidement critiqué la plate-forme de streaming appartenant à Disney pour avoir organisé à la hâte le spécial, mais il a quand même été publié mercredi. Quelques heures plus tard, les utilisateurs de Hulu ont commencé à signaler sur Twitter que l’émission spéciale d’ABC News, Astroworld: Concert from Hell, n’était plus diffusée sur l’application et le site Web.

Lorsque beaucoup ont vu que la spéciale était déjà en ligne mercredi, il y a eu une réaction instantanée, beaucoup l’ont qualifiée de déplaisante. D’autres ont suggéré que Hulu s’était empressé de produire un documentaire trop rapidement après la tragédie. « Hulu fait un documentaire sur Astroworld est de mauvais goût partout. Les gens enterrent toujours leurs proches. Les poursuites judiciaires n’ont même pas commencé », a écrit une personne dans un tweet viral. « Les grands documentaires sont faits lorsque tous les faits sont exposés. Pas assez de temps ne s’est écoulé pour en discuter pleinement. » Une autre personne s’est demandé : « Hulu a déjà sorti un documentaire sur Astroworld ?! Comment font-ils pour aller si vite avec ces spéciaux ? »

Astroworld: Concert From Hell n’était pas une série documentaire complète comme la plupart des séries limitées sur le vrai crime qui sont populaires sur les plateformes de streaming, mais plutôt un spécial produit par ABC News. « L’Astroworld Festival de Travis Scott était censé être le concert de toute une vie. Mais il s’est transformé en un cauchemar tragique », lit-on dans la description de l’émission spéciale. « Un regard minute par minute sur ce qui s’est passé dans la foule, les jeunes victimes qui ont été tuées et ce qui se passe ensuite. »

Un utilisateur de Twitter qui a réussi à regarder l’émission spéciale avant qu’elle ne soit supprimée l’a félicitée, notant qu’elle se concentrait davantage sur des entretiens avec des personnes qui étaient là. « Opinion impopulaire… J’ai regardé le documentaire Hulu Astroworld et c’était bien. Il a parlé avec des familles en deuil, des spectateurs et a partagé qui étaient les victimes », a écrit l’utilisateur de Twitter. « Ce n’était pas une inclinaison négative. Cela a dissipé la désinformation… après de grandes tragédies, ces documentaires sont sortis en quelques semaines. »

Au cours de la première journée du festival Astroworld le 5 novembre, il y a eu un écrasement de foule qui a entraîné la mort de 10 personnes, dont Ezra Blount, 9 ans, décédé le 14 novembre. Plus de 300 personnes ont été soignées pour des blessures. , dont 25 personnes qui ont été hospitalisées le soir du concert. Le festival a été fondé par le rappeur Travis Scott, qui avait proposé de payer les frais funéraires des victimes.

Cependant, certaines familles des victimes ont rejeté cette offre. Michael Lyons, l’avocat de la famille de la victime Mizra « Danish » Baig, a déclaré qu’ils pensaient que l’offre était une initiative de relations publiques visant à « adoucir » l’opinion des gens sur Scott. « Malheureusement, pour mes clients, un chèque de Travis Scott… ne soulagera pas la douleur et la souffrance qu’ils vivent actuellement », a déclaré Lyons à l’Associated Press. « Je pense que cela ne fera qu’empirer les choses. » Les avocats représentant les familles de Blount et de la victime John Hilgert ont également décliné l’offre de Scott.

Pendant ce temps, Scott et le promoteur du festival Live Nation ont embauché d’éminents avocats alors que les poursuites contre les familles des victimes sont déposées, rapporte le Houston Chronicle. Daniel Petrocelli, responsable du contentieux du cabinet mondial d’avocats d’affaires O’Melveny & Myers, dirigera l’équipe de Scott. Petrocelli est surtout connu pour avoir représenté Fred Goldman dans le procès pour mort injustifiée d’OJ Simpson en 1997. Live Nation a engagé le cabinet d’avocats de Houston Susman Godfrey pour diriger son équipe.