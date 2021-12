Hulu supprime le film qui divise Johnny Depp plus tard cette semaine

Parfois, un projet étrange fonctionne, et parfois non. L’un de ces échecs est Dark Shadows de 2012, un remake de film bizarre de l’émission télévisée culte des années 1970. Alors que certains fans inconditionnels des collaborations de Tim Burton et Johnny Depp apprécient les oscillations sauvages du film, la plupart soutiennent qu’il s’agit de l’ombre de leurs projets les plus réussis. Si vous êtes un complet, Dark Shadows est disponible en streaming sur Hulu jusqu’au 31 décembre, mais il quittera le service de streaming au cours de la nouvelle année.

Dans Dark Shadows, Depp incarne Barnabas Collins, un dandy et un noble qui est maudit par une sorcière (Eva Green) pour devenir un vampire. Après avoir été emprisonné pendant 2 décennies, Collins retourne dans son domaine familial dans les années 1970. Là, il fait face à ses ancêtres dysfonctionnels, à de nombreux secrets et à la sorcière qui veut toujours ruiner sa vie. Dark Shadows met également en vedette Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter, Jonny Lee Miller, Jackie Earle Haley et Chloë Grace Moretz.

Dark Shadows était la huitième collaboration cinématographique de Burton et Depp, après Edward Scissorhands, Ed Wood, Sleepy Hollow, Charlie and the Chocolate Factory, Corpse Bride, Sweeney Todd et Alice au pays des merveilles. Cependant, ce fut facilement leur plus gros échec. Dark Shadows n’a fait que 79 millions de dollars au niveau national sur un budget de 150 millions de dollars, bien qu’il ait été un plus grand succès à l’étranger et ait fait 165 millions de dollars à l’international. Ce fut également un échec critique, se situant à 35% sur l’ensemble des critiques de Rotten Tomatoes, avec seulement un score d’audience de 46%.

Dans une interview avec Collider, Burton a expliqué que c’était un défi d’adapter le ton du feuilleton de la série originale à un long métrage. « C’est un ton délicat et nous le reconnaissons tous. Lorsque nous avons parlé de Dark Shadows, une partie de son attrait était la nature étrange de tous les éléments qui le composent », a admis Burton. « C’était très sérieux, mais c’était l’après-midi, au quotidien. Il y avait certaines raisons pour lesquelles nous aimions la série, mais on ne pouvait pas forcément s’adapter à un film. C’était le défi le plus étrange d’avoir le ton d’acteur. et la nature du ton du feuilleton. C’est une chose étrange à rechercher dans un film hollywoodien. Ce n’est pas comme si vous pouviez aller dans un studio et dire : « Nous voulons jouer un rôle de feuilleton étrange. » Ils disent : « Oh, super ! Peu importe ce que ça veut dire. » C’est pourquoi j’étais si reconnaissant envers tous les acteurs. Même ceux qui ne connaissaient pas la série, sont entrés dans l’esprit de celle-ci. Ce qui a fait que Dark Shadows essayait de capturer l’esprit de la série. «