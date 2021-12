Hulu supprime l’un des pires films de la semaine

La bibliothèque de streaming Hulu perd un titre majeur cette semaine, pour le meilleur ou pour le pire. Troll 2, le film d’horreur de comédie réalisé par Claudio Fragasso en 1990 et largement considéré comme le pire film jamais réalisé, devrait quitter le catalogue de contenu du streamer le mardi 30 novembre, ce qui signifie que les abonnés de Hulu n’ont plus que quelques heures pour appuyer sur play sur le film mal reçu qui est désormais culte. Le départ du film intervient juste un mois après son ajout à Hulu, auquel vous pouvez vous abonner ici, le 1er novembre.

Sorti en octobre 1990 et commercialisé comme une suite du film d’horreur Troll de 1986, Troll 2 suit la famille Waits pendant ses vacances dans une petite ville appelée Nilbog. Le jeune Joshua, cependant, proteste contre le voyage après avoir été averti par l’esprit de son grand-père décédé que des gobelins peuplent la ville. Lorsque ses parents, Michael et Diana, ignorent ses supplications, la famille Waits se retrouve à combattre les méchants gobelins avec l’aide du fantôme du grand-père de Joshua lorsque l’avertissement s’avère être vrai. Le film met en vedette Michael Stephenson, George Hardy, Margo Prey, Connie McFarland, Deborah Reed et Jason Wright.

Le film, cependant, était loin d’être un succès et a été considéré comme l’un des pires films jamais réalisés. Sur Rotten Tomatoes, Troll 2 n’a qu’un taux d’approbation de 5% de la part des critiques, le consensus se disant simplement « Oh mon dieu ». JR Jones a écrit pour le Chicago Reader que « Troll 2 est mauvais. Très, très mauvais. Le script est stupide, le jeu d’acteur est en bois, les effets spéciaux sont risibles, la partition du synthétiseur des années 80 est ringard. » James Kendrick de Q Network Film Desk a écrit dans sa critique qu' »aucune description ne peut tout à fait contenir son ridicule ou la façon dont ses péchés infinis et variés contre les traits du bon cinéma se combinent pour produire l’une des comédies non intentionnelles les plus tonitruantes jamais réalisées ».

En fait, le film était si mauvais, ce qui a également conduit à quelque chose qui s’apparente à un culte, que 20 ans plus tard, Stephenson, l’enfant star de Troll 2, a réalisé Meilleur pire film. Le documentaire de 2009 passe en revue la réalisation du film de 1990 du point de vue de Stephenson et le phénomène culte qui a suivi autour du film d’horreur B. Alors que Troll 2 a rencontré peu de fanfare, le meilleur pire film s’en est bien mieux tiré, remportant le prix du meilleur documentaire au Festival international du film Fantasia, le prix New Visions pour le diplôme de film de non-fiction au festival du film de Sitges et Silver Telly – programmes télévisés, segments ou promotionnels Pieces – Sound/Sound Design aux Telly Awards. Ce succès se reflète dans les notes des critiques, le documentaire ayant une note d’approbation de 94% sur Rotten Tomatoes, où le consensus se lit comme suit: « Bon et joyeux, le meilleur film est une douce déconstruction de la façon dont une folie cinématographique peut devenir un triomphe. »

Alors que les fans peuvent être tristes, ou peut-être même heureux, de voir Troll 2 quitter le streamer, la sortie du film est pour une bonne cause. Alors que Troll 2 part, Hulu se préparera à faire des dizaines de nouveaux ajouts à la bibliothèque mercredi. 1er décembre. Parmi ces ajouts à venir figurent des titres comme Ace Ventura, Cujo, Quatre mariages et un enterrement, The Princess Bride et She’s Out of My League. Le 1er décembre verra également l’ajout de Troll de 1986.