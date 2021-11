Hulu vient d’annuler l’une de ses émissions les plus acclamées

Les nouveaux épisodes de Pen15 sont presque là, mais malheureusement, ils seront les derniers fans de la série originale Hulu. La comédie a été annulée selon The Hollywood Reporter – non pas par le studio ou le streamer mais par les créateurs et stars Maya Erskine et Anna Konkle. Le dernier lot d’épisodes sera diffusé le vendredi 3 décembre.

Des sources proches de la production ont déclaré qu’Erskine et Konkle voulaient faire une pause dans leur série comique acclamée après environ une décennie de travail dessus. Ils ont ajouté que Hulu était toujours très intéressé à faire des saisons supplémentaires et laissait la porte grande ouverte au retour d’Erskine et de Konkle. En attendant, Hulu espère être le foyer de tout ce qu’Erskine et Konkle proposeront après le succès massif de Pen15.

Erskine et Konkle jouent des versions d’eux-mêmes à 13 ans sur Pen15, bien qu’ils aient tous les deux 31 ans au début du tournage. Le reste de la distribution est vieilli avec plus de précision et la série suit Erskine et Konkle à travers les mésaventures gênantes du collège entouré de vrais collégiens.

La série a été qualifiée de « comédie grinçante », mais elle a été un succès critique et commercial. Il a une note de 97% sur le tomatomètre Rotten Tomatoes au moment de la rédaction de cet article, avec un score de 87% parmi les fans. Il a également reçu trois nominations aux Emmy, parmi de nombreux autres prix et distinctions.

À l’heure actuelle, ni Konkle ni Erskine n’ont d’accord global avec Hulu – ni aucun autre point de vente, à notre connaissance. Le duo a déclaré que la pandémie de COVID-19 mettait une pression particulière sur leur émission, en particulier lorsque le tournage a cessé pendant plus d’un an et que la distribution des adolescents a continué à vieillir sensiblement. Dans une interview avec The New Yorker, ils ont également déclaré qu’ils avaient toujours envisagé la série sur trois ans, tout comme le collège dans la vraie vie.

Bien que Pen15 puisse se terminer – temporairement ou autrement – ​​nous ne verrons que plus d’Erskine et de Konkle. Erskine a obtenu un rôle dans la prochaine série Obi-Wan Kenobi sur Disney +, tandis que Konkle est dans la comédie romantique non conventionnelle de cette année Ensemble ensemble. Les deux ont eu un certain nombre de grands rôles depuis que Pen15 les a mis sur la carte – notamment dans l’autre comédie grincer des dents du collège Big Mouth, où ils ont exprimé les « Cafétéria Girls » dans la saison 4.

Pen15 Saison 1 et Saison 2 Partie 1 sont maintenant en streaming sur Hulu. Le dernier lot d’épisodes – appelé Saison 2, Partie 2 – sera diffusé le vendredi 3 décembre.