Hulu vient de perdre 7 autres émissions FOX

Bien qu’ils soient discrets sur leurs émissions de télévision expirantes, les utilisateurs de Hulu ont remarqué que sept séries FOX ne sont plus sur la plate-forme. Hulu diffuse parfois des épisodes d’émissions au fur et à mesure que de nouvelles émissions sont diffusées à la télévision, puis des saisons complètes sont également diffusées lorsque les accords de droits préétablis expirent. Tous ces spectacles sont maintenant annulés, il semble donc que le dernier ait pu être le problème ici. Comme indiqué dans une capture d’écran publiée sur DejaViewstream, les émissions FOX suivantes ne sont plus diffusées sur Hulu : Ax Cop, Filthy Rich, Golan the Insatiable, The Loop, Lucas Bros. Moving Company, NEXT et Stacked.

Cette liste est un mélange de titres nouveaux et de bibliothèques diffusés à l’origine sur le réseau FOX standard. The Loop mettait en vedette Bret Harrison et s’est déroulé de 2006 à 2007, diffusant deux saisons totalisant 17 épisodes. La sitcom de la librairie Stacked a attiré l’attention lors de sa diffusion en 2005 et 2006 grâce à sa star, Pamela Anderson. Il a diffusé deux saisons, totalisant 19 épisodes.

Filthy Rich et NEXT sont des émissions plus récentes qui ont toutes deux été créées en 2020. Cependant, elles ont chacune été annulées après seulement une saison par pièce. Ax Cop, Golan l’insatiable et Lucas Bros. Moving Company sont tous issus du bloc expérimental “Animation Domination High-Def” du réseau. Ax Cop a diffusé la saison 1 sur FOX en 2013 avant de passer à FXX en 2015 pour la saison 2. Lucas Bros. Moving Company (2013-2015) a suivi un parcours similaire, diffusant la saison 1 sur FOX avant de passer à FXX pour la saison 2. Golan l’insatiable diffusé tous ses épisodes via FOX entre 2013 et 2015.

La sortie de ces programmes fait suite à une autre suppression importante de FOX. Hulu a récemment perdu les droits de Prodigal Son, le drame de tueur en série de deux saisons qui a de fervents adeptes. Les fans réclament un renouveau quelque part, mais cette décision indique que Hulu ne doit pas être trop investi pour garder le spectacle pour ses abonnés. Au moment d’écrire ces lignes, il semble que le fils prodigue soit mort, mais des choses plus étranges se sont produites. Après tout, d’autres émissions annulées cette saison, à savoir Manifest et All Rise, ont été relancées ces dernières semaines.