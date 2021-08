Hulu’s Nine Perfect Strangers Reviews sont dans: voici ce que CinemaBlend et d’autres critiques disent à propos du drame de Nicole Kidman

La série réunit Nicole Kidman avec Liane Moriarty, qui a écrit à la fois Nine Perfect Strangers et Big Little Lies, et avec David E. Kelley, qui a créé les adaptations des romans susmentionnés. Avec le succès de Big Little Lies de HBO – ainsi que The Undoing, qui a également été créé par Kelley et interprété par Kidman – il y a beaucoup d’attente pour ce dernier projet. Alors, que disent les critiques, maintenant qu’ils ont eu un aperçu de l’intérieur de Tranquillum House ? Jetons un coup d’œil, en commençant par notre propre mini-revue.