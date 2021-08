Hulu’s Y: La première bande-annonce de The Last Man sort demain

La première bande-annonce de l’adaptation de Y: The Last Man par Hulu sortira le 5 août à 13 h 00 HNE / 10 h 00 HNP. Le service de streaming a annoncé que le premier clip substantiel de la série dans un tweet que vous pouvez voir ci-dessous – qui contient un teaser de cinq secondes avec des images très rapides de l’émission.

Une adaptation de la série de bandes dessinées Vertigo de Brian K. Vaughan et Pia Guerra Y: The Last Man est en préparation depuis des années. La production a finalement commencé l’automne dernier, avec l’annonce de la sortie de la série en 2021. La série met en vedette Ben Schnetzer (Warcraft) dans le rôle de Yorick Brown – le dernier homme humain sur Terre – Ashley Romans (NOS4A2) dans le rôle de l’agent 355, Diane Lane (Batman v Superman) en tant que Jennifer Brown, Olivia Thirlby (Dredd) en tant que Hero Brown et Juliana Canfield (Succession) en tant que Beth Deville. La série mettra également en vedette Amber Tamblyn, Marin Ireland, Diana Bang et Elliot Fletcher.

Débutant en 2002, la série de bandes dessinées Vertigo Y: The Last Man suit Yorick Brown et son singe Esperluette, les deux derniers mâles survivants sur Terre, après qu’un virus ait anéanti tous les mammifères porteurs d’un chromosome Y. La série a duré 60 numéros et est largement considérée comme une histoire emblématique de l’empreinte pour adultes de DC Comics – une qui a également produit Preacher, Constantine, A History of Violence et d’autres.

La route a été très longue pour que ce spectacle soit réalisé, mais il fera enfin ses débuts le 13 septembre.