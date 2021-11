Huma Abedin admet qu’elle a ignoré les appels d’Hillary Clinton à Anthony Weiner

Huma Abedin a révélé qu’elle avait ignoré les appels de la sénatrice Hillary Clinton concernant ce qu’il fallait faire à propos de son mari scandaleux Anthony Weiner.

Dimanche, l’ancienne assistante de Clinton s’est entretenue avec « CBS Sunday Morning » pour discuter de ses prochains mémoires « Both/And: A Life in Many Words ». Le livre couvrirait sa vie en tant qu’Américaine élevée dans un environnement musulman en Arabie saoudite ainsi que le scandale entourant l’ancien membre du Congrès.

En 2011, Weiner a été contraint de démissionner de la Chambre des représentants après qu’une photo racée de lui-même dans son boxer ait été publiée sur son compte Twitter avec environ 40 000 abonnés.

Anthony Weiner et Huma Abedin assistent à une conférence de presse à New York, États-Unis, le 23 juillet 2013. REUTERS/Eric Thayer/File Photo (.)

En 2013, après que Weiner a annoncé sa candidature à la mairie, un site Web a publié des captures d’écran de plusieurs conversations présumées que Weiner a eues avec une autre femme ainsi que des photos explicites.

Un extrait disait: « Quelle que soit la douleur personnelle et la trahison que j’ai ressenties, je l’ai instinctivement mis de côté. Je ne me suis pas effondré en larmes ou je ne me suis pas effondré sur le canapé. ?’ ou ‘Je pensais que tu m’aimais.’ La première chose que j’ai dite était : « Tu veux dire que tu as menti au monde entier pendant une semaine ?? Anthony, tu as des gens qui comptent sur toi. Tu leur dois la vérité ! » ‘Je sais’, a-t-il dit. ‘Je dois revenir en arrière et faire face aux conséquences.' »

Bien que Weiner ait admis avoir sexto une autre fille, Abedin s’est tenue aux côtés de son mari d’alors lors de l’admission.

« Ce que je veux dire, c’est que je l’aime, je lui ai pardonné, je crois en lui, et comme je l’ai dit depuis le début, nous avançons », a déclaré Abedin.

Huma Abedin arrive à la première de la série télévisée Showtime « The Loudest Voice » à New York, États-Unis, le 24 juin 2019. REUTERS/Gabriela Bhaskar (.)

Dans son interview avec CBS, cependant, elle a admis que plusieurs personnes l’avaient appelée pour la déconseiller de se présenter avec Weiner.

« Tout le monde m’appelait et me disait – les gens qui m’aimaient – ​​m’appelaient et disaient : ‘Ne fais pas ça.’ », a déclaré Abedin.

Elle a également admis qu’Hillary Clinton était l’une des personnes qui l’aurait probablement déconseillée.

« Je pense que si j’avais parlé à Hillary ou à ma mère ou à quelqu’un de ma famille, ils m’auraient déconseillé de le faire », a déclaré Abedin.

« Je n’ai pas pris leurs appels.

Cette réaction contrastait avec le comportement d’Hillary Clinton lors du scandale de son propre mari après que Monica Lewinsky eut eu une liaison avec le président de l’époque, Bill Clinton.

Huma Abedin arrive au gala du Metropolitan Museum of Art Costume Institute (Met Gala) pour célébrer l’ouverture de « Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination » dans le quartier de Manhattan à New York, États-Unis, le 7 mai 2018. REUTERS/Eduardo Munoz (.)

Malgré cela, Abedin s’est ensuite séparé de Weiner en 2016, peu de temps avant que le FBI et la police de New York n’annoncent une enquête sur Weiner pour avoir envoyé des messages obscènes à une fille mineure. En 2017, il a finalement plaidé coupable et a été condamné à 21 mois de prison.

Huma Abedin et Anthony Weiner se sont déjà mariés en 2010 avec l’ancien président Bill Clinton officiant le mariage. Le couple a également eu un fils.

Joseph A. Wulfsohn de Fox News a contribué à ce rapport.