Huma Abedin partage le moment où Anthony Weiner a admis avoir partagé une photo obscène de lui-même déclenchant un scandale: mémoire

L’alliée de longue date d’Hillary Clinton, Huma Abedin, révèle le moment où son mari Anthony Weiner a été franc sur la photo obscène qu’il a accidentellement partagée sur Twitter, déclenchant un scandale politique majeur qui a finalement contribué à faire dérailler la carrière d’un démocrate autrefois prometteur.

Dans un extrait de son prochain livre « BOTH/AND: A Life In Many Worlds » publié par Vogue, Abedin a rappelé un texte de 2011 qu’elle a reçu au milieu de la nuit de Weiner, qui était à New York comme à Washington DC, qui disait : « Mon Twitter a été piraté et quelqu’un a posté une photo. Il y a peut-être une histoire, mais je travaille à résoudre le problème. Vous n’avez rien à craindre. À bientôt. »

SCANDALES ANTHONY WEINER : DE LA POLITIQUE AU SEXTAGE

« Il m’a dit de ne pas m’inquiéter, alors même si le concept d’être piraté était troublant, je ne l’ai pas fait », a écrit Abedin. « Je viens de voir cela comme un autre élément du flux incessant d’arrivées. Anthony était le résolveur de problèmes dans notre relation, et puisqu’il a dit qu’il s’occupait de celui-ci, j’étais sûr qu’il le ferait. »

Anthony Weiner, à droite, et Huma Abedin sont vus devant le tribunal, le mercredi 13 septembre 2017 à New York. Le couple a comparu devant un juge de la ville de New York pour demander le respect de la vie privée dans leur affaire de divorce. (Jefferson Siegel/The Daily News via AP, Pool) (AP)

Abedin s’est ensuite alarmé à son arrivée à New York où Weiner, alors membre du Congrès, n’était pas là pour la rencontrer à la récupération des bagages comme d’habitude mais attendait dans la voiture à l’extérieur.

« Il avait prédit correctement qu’il pourrait y avoir des nouvelles. Ce matin-là, le New York Post a rapporté qu’une image indécente d’un homme portant un boxer gris était apparue sur le fil Twitter d’Anthony avant d’être rapidement supprimée », a écrit Abedin. « Je me sentais violé, en colère contre lui, mais aussi confiant qu’il s’en sortirait. Le HRC avait été faussement accusé de toutes sortes d’actes néfastes, donc un scandale basé sur la plus folle des inventions n’était pas exactement un nouveau territoire pour moi. »

ANTHONY WEINER CONDAMNÉ À 21 MOIS DE PRISON DANS UNE AFFAIRE DE SEXTING ADOLESCENT

Quelques jours plus tard, après que Weiner ait poussé à plusieurs reprises le récit de piratage dans la presse, Abedin s’est souvenu s’être réveillé seul au lit lors d’une visite chez un ami où ils avaient séjourné tous les deux.

« Quand je me suis réveillé le matin de notre départ, seul au lit, j’ai réalisé qu’Anthony ne m’avait jamais rejoint dans la chambre. Je suis passé devant la petite chambre d’amis au fond du couloir et j’ai remarqué que le lit y avait été couché J’ai descendu les escaliers et j’ai trouvé Anthony debout dans l’encadrement de la porte, la tête baissée, des sacs posés à ses pieds. Pas à l’intérieur. Pas dehors », se souvient Abedin. « ‘Qu’est-ce qui ne va pas?’ J’ai demandé. Et puis, juste comme ça, la vie telle que je la connaissais était officiellement terminée. ‘C’est vrai’, a-t-il dit. ‘J’ai envoyé la photo.' »

Le cousin germain de Huma Abedin, Omar Amanat, a été reconnu coupable de fraude mardi et pourrait faire face à plus d’une décennie de prison. (.)

« Anthony a ouvert la bouche pour parler et, comme si un mur de barrage avait éclaté, des mots ont jailli. Il a dit qu’il ne pouvait plus supporter de mentir. Son corps tremblait alors qu’il essayait de retenir ses larmes. Au cours des minutes suivantes, il a admis qu’il avait eu l’intention d’envoyer la photo en tant que message direct à quelqu’un avec qui il s’était lié d’amitié sur Twitter, mais l’a accidentellement publiée publiquement et l’a supprimée (mais pas avant que quelqu’un ne l’ait capturée), qu’il s’agissait d’une blague vulgaire, un défi , ça ne voulait rien dire et il avait honte et embarrassé et désolé qu’il nous ait amené cela. J’ai senti quelque chose exploser dans ma poitrine, et tout à coup j’ai eu du mal à respirer. J’étais à la fois rempli de rage et abasourdi au plus profond de moi. . J’avais l’impression qu’un éclair m’avait frappé et traversait mon corps. Cet éclair était la seule chose qui me tenait debout », a écrit Abedin.

ANTHONY WEINER LIBÉRÉ DE HALFWAY HOUSE APRÈS QU’IL A ÉTÉ CONDAMNÉ POUR SEXTING TEEN GIRL

Elle a poursuivi: « Quelle que soit la douleur personnelle et la trahison que j’ai ressenties, je les ai instinctivement mises de côté. Je ne me suis pas effondrée en larmes ou ne me suis pas effondrée sur le canapé. La première chose qui sort de ma bouche n’était pas » Comment as-tu pu me faire ça ? ‘ ou ‘Je pensais que tu m’aimais.’ La première chose que j’ai dite était : « Tu veux dire que tu as menti au monde entier pendant une semaine ?? Anthony, tu as des gens qui comptent sur toi. Tu leur dois la vérité ! » ‘Je sais’, a-t-il dit. ‘Je dois revenir en arrière et faire face aux conséquences.' »

Le candidat à la mairie de New York Anthony Weiner et son épouse Huma Abedin assistent à une conférence de presse à New York, le 23 juillet 2013. REUTERS/Eric Thayer/File Photo TPX IMAGES DU JOUR – RTX2NHP1 (REUTERS)

Abedin a suggéré qu’elle « l’aurait abandonné à ce moment-là » s’il avait admis qu’il avait une liaison mais considérait ses actions à l’époque comme « quelque chose d’exaspérant, de profondément inapproprié, de juvénile, de grossier et de stupide, mais pas quelque chose qui a fondamentalement changé notre relation. »

L’extrait détaille le stress qu’elle a subi alors que le New York Times était sur le point de publier un article sur sa grossesse et sur le fait qu’elle ne voulait pas que son patron, alors secrétaire d’État Clinton, sache mais que son conseiller de presse de longue date Philippe Reines lui avait dit « clairement » qui adressa ses félicitations à Abedin.

Les mémoires d’Abedin seront publiées le 2 novembre. Clinton devrait rejoindre Abedin lors de sa tournée de livres le mois prochain.

En 2017, Weiner a été condamné à 21 mois de prison après avoir été surpris en train de sexter avec une fille de 15 ans. Il a été libéré après avoir purgé 18 mois.