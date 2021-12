Human-Driven AI Venture Humans.ai se prépare pour son IDO sur Polkastarter

Vaduz, Liechtenstein, le 8 décembre 2021,

Humans.ai, le fournisseur d’infrastructure basé sur l’IA axé sur le cœur, se prépare à lancer son offre DEX initiale (IDO) sur Polkastarter, le 9 décembre. Grâce à Humans.ai, les chercheurs et les utilisateurs convertiront leur technologie et leurs données en actifs numériques grâce à des cas d’utilisation innovants de jetons non fongibles.

Humans.ai a l’intention de développer une nouvelle intelligence artificielle permettant aux gens de créer tout ce qu’ils peuvent imaginer et de mettre à l’échelle le potentiel humain. Cela nécessite une approche innovante, car le marché de l’IA est actuellement fragmenté. La solution est simple et élégante : une plateforme qui intègre les données et la technologie pour générer l’ADN numérique humain et le rendre accessible en tant qu’API.

Grâce à Humans.ai, les fournisseurs de données pourront personnaliser (former) un réseau de neurones avec leurs données. Cela se transformera en un ADN numérique, qui pourra être utilisé par des applications, des fournisseurs de services et des entreprises, telles que Netflix, Amazon et autres.

Humans.ai propose une plate-forme à grande échelle avec un système de récompense basé sur des jetons en tant que solution basée sur la blockchain. De plus, l’équipe crée un modèle de gouvernance AI NFT en tirant parti d’un grand livre transparent et distribué. À commencer par les cas d’utilisation des médias synthétiques, sa technologie est déjà utilisée par certains partenaires et clients.

En utilisant Humans.ai, vous pouvez évoluer avec votre moi numérique. Tout comme la société continue d’évoluer, les outils fournis par Humans.ai évolueront également. L’entreprise s’appuie sur la technologie blockchain afin de s’assurer que toutes les parties de l’écosystème sont équitablement récompensées.

De plus, Humans.ai a établi le Proof-of-Human comme mécanisme de validation, afin de s’assurer que l’objectif de l’IA est aligné sur l’objectif du fournisseur de données. Les utilisateurs deviendront des validateurs en partageant leurs données biométriques, garantissant ainsi qu’il y a un humain derrière chaque décision d’IA.

Ceci est rendu possible en utilisant la puissance du rythme cardiaque humain et des données biométriques, permettant aux humains de devenir des validateurs de réseau. Les contributeurs recevront des droits de participation à la gouvernance en partageant leur fréquence cardiaque.

L’intérêt mondial pour les projets Humans.ai ne cesse de croître. Son équipe de plus de 30 membres est engagée dans le projet sur le long terme et est soumise à une période d’acquisition de trois ans.

La vente publique de Humans.ai et de son IA à cœur battant approche. L’équipe se prépare pour une offre initiale DEX (IDO) sur la plate-forme Polkastarter, qui aura lieu le 9 décembre 2021. Les participants peuvent acquérir leur part de jetons $HEART au prix de 0,015 $. De plus, le lancement du réseau principal pour Humans.ai est prévu pour le deuxième trimestre 2022.

À propos de Humans.ai

Présentant le premier cadre pour l’IA éthique et la blockchain, Humans.ai crée une plate-forme tout-en-un pour la création et la gouvernance basées sur l’IA à grande échelle. Grâce à son studio de création, son système de propriété et de responsabilité basé sur des jetons, Humans.ai est conçu pour garantir que les contributions sont équitablement récompensées et que chaque IA reste honnête à long terme.

Le système de gouvernance supervisera les aspects techniques et autres aspects fonctionnels de l’écosystème, ainsi que la création et l’utilisation des IA via les NFT. Les utilisateurs peuvent également soumettre des propositions pour l’amélioration de l’écosystème et/ou soulever des préoccupations concernant une IA, une application ou d’autres usages pour un examen éthique.

Pour participer au système de gouvernance Humans.ai, un utilisateur doit avoir un compte validé et miser un montant minimum de $HEART pour la durée de vie de son compte. De même, pour participer

dans la gouvernance sur un NFT, l’utilisateur devra posséder et mettre en jeu ce jeton de gouvernance de NFT.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur l’IDO et le développement des projets sur le site Humans.ai : Website | Télégramme | Moyenne | Twitter

