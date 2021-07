Human: Fall Flat célèbre 30 millions de ventes et dévoile un nouveau niveau à l’occasion de son cinquième anniversaire

Il y a cinq ans (enfin, il y a cinq ans hier, techniquement), Human: Fall Flat s’est dandiné et est tombé sur PC, offrant aux joueurs une expérience amusante et originale basée sur la physique qui est devenue un régal dès le départ. Maintenant, cinq ans et une version Switch plus tard, les gens de No Brakes Games et de Curve Digital ont annoncé que le jeu avait été transféré à 30 millions d’exemplaires.

Tomas Sakalauskas, créateur et PDG de Human: Fall Flat et fondateur de No Brakes Games, a partagé ce qui suit :

« Nous ne pourrions être plus heureux d’atteindre cette étape incroyable. Il y a cinq ans, Human Fall Flat a été lancé pour la première fois sur PC avec huit niveaux de puzzle basés sur la physique. avoir 18 ans !) des niveaux passionnants, et nous avons expédié plus de 30 millions d’exemplaires – nous ne pouvons vraiment pas croire à quel point nous avons parcouru. “

Ce “bientôt le 18” fait référence à un tout nouveau niveau appelé Laboratoire, annoncé hier. Prévu pour sortir dans le jeu cet été, le niveau a été créé par « Buler », un gagnant du concours qui a empoché 10 000 $ pour ses efforts. Le laboratoire jettera les joueurs dans un laboratoire secret plein d’aimants et d’électricité – et sans aucun doute plein de chaos aussi.

“Je voudrais dire un grand merci à l’incroyable communauté Human: Fall Flat”, poursuit Sakalauskas. “J’ai toujours voulu créer un jeu qui inspire les créateurs et les joueurs à construire et à explorer de nouveaux niveaux sans aucune limitation et je suis constamment surpris par l’innovation que nous voyons de la part de la communauté chaque année. Nous attendons avec impatience de nombreuses années à venir!”

Human: Fall Flat est disponible sur Nintendo Switch dès maintenant. Vous pouvez tout savoir à ce sujet et lire nos réflexions en consultant notre critique complète.