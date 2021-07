Human Fall Flat s’est vendu à 30 millions d’exemplaires

Le succès indé à succès Human Fall Flat s’est écoulé à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde.

Cette étape arrive cinq ans après que le titre a fait ses débuts en 2016. Rien n’indique combien de ces ventes ont été réalisées sur PC ; Human Fall Flat est disponible sur cette plate-forme, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android, ainsi que Google Stadia.

Au dernier décompte officiel – février 2021 – le titre s’est vendu à plus de 25 millions d’exemplaires. Human Fall Flat a été lancé en Chine fin 2020.

“Nous ne pourrions pas être plus heureux d’atteindre cette étape incroyable”, a déclaré le créateur de Human Fall Flat, PDG et fondateur de No Brakes Games, Tomas Sakalauskas (photo).

« Il y a cinq ans, Human Fall Flat a été lancé pour la première fois sur PC avec huit niveaux de puzzle basés sur la physique, et maintenant notre jeu est disponible dans le monde entier sur les plates-formes PC, mobiles et consoles, comprend 17 (bientôt 18 !) niveaux passionnants, et nous avons expédié plus de 30 millions d’exemplaires – nous ne pouvons vraiment pas croire à quel point nous avons parcouru.

« Je voudrais dire un grand merci à l’incroyable communauté Human: Fall Flat. J’ai toujours voulu créer un jeu qui inspire les créateurs et les joueurs à construire et à explorer de nouveaux niveaux sans aucune limitation et je suis constamment surpris par l’innovation que nous voyons de la part de la communauté chaque année. Nous attendons avec impatience de nombreuses années à venir.”

