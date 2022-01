Humane pourrait construire un appareil Android AR avec affichage laser

Google, Apple, Meta et diverses autres sociétés pensent que les lunettes intelligentes AR seront le prochain facteur de forme majeur après le smartphone. Humane, une startup secrète fondée par d’anciens employés d’Apple, semble avoir une approche différente qui implique ce qui est essentiellement un appareil photo portable alimenté par Android qui utilise des lasers pour projeter un écran sur n’importe quelle surface, y compris la paume de votre main.

Humane a été fondée par Bethany Bongiorno, directrice des logiciels d’Apple et Imran Chaudhri, responsable de la conception. Cette dernière a travaillé chez Apple pendant plus de deux décennies (1995-2016) et faisait partie de l’équipe d’interface humaine, tandis que la première était en charge de l’ingénierie logicielle iOS et macOS de 2008 jusqu’à son départ similaire en 2016.

La startup a été très secrète sur son travail, mais a fait plusieurs déclarations audacieuses sur « la création d’une technologie innovante qui semble familière, naturelle et humaine » et sa « mission de réinventer l’informatique ». Un élément clé de cela consiste à créer des « produits qui nous remettent en contact avec nous-mêmes, les uns avec les autres et le monde qui nous entoure ».

Selon un brevet (« Appareil multimédia portable et plate-forme informatique en nuage avec système de projection laser ») publié en 2020, toute cette copie marketing pourrait se traduire par un appareil porté sur le corps qui, plus important encore, « n’inclut pas d’écran, permettant à l’utilisateur pour continuer à interagir avec vos amis, votre famille et vos collègues sans être immergé dans un écran. En fait, « l’interaction utilisateur minimale » est l’objectif.

Au contraire, le « système de projection laser » transforme n’importe quelle surface en un écran qui disparaît lorsqu’il n’est plus nécessaire. Cela, selon les dessins des brevets, comprend la projection de l’heure/de la date, du pavé numérique, des instructions pas à pas et des commandes de température/thermostat sur la paume de votre main. D’autres exemples montrent des informations superposées – à la manière d’une véritable réalité augmentée – pendant que vous cuisinez ou travaillez sur le moteur de votre voiture.

La projection laser peut étiqueter des objets, fournir du texte ou des instructions relatives aux objets et fournir une interface utilisateur éphémère (par exemple, un clavier, un pavé numérique, un contrôleur d’appareil) qui permet à l’utilisateur de composer des messages, de contrôler d’autres appareils ou simplement de partager et discuter du contenu avec les autres.

Outre la projection laser, cet « appareil porté sur le corps » comprend une caméra (« 180° FOV avec OIS » est mentionné comme exemple de spécification), une caméra 3D et un capteur de profondeur (LiDAR ou Time of Flight), qui sont utilisés pour reconnaître « » gestes aériens » effectués avec votre main et identifiez des objets dans le monde réel, comme Google Lens.

Dans un mode de réalisation, la plate-forme de cloud computing peut être pilotée par des gestes contextuels (par exemple, un geste aérien) en combinaison avec des requêtes vocales, telles que l’utilisateur pointant vers un objet dans son environnement et disant : « Qu’est-ce que ce bâtiment ? » La plate-forme de cloud computing utilise le geste de l’air pour réduire la portée de la fenêtre de la caméra et isoler le bâtiment.

L’appareil photo peut également agir comme un appareil d’enregistrement normal en appuyant sur « l’appareil multimédia portable ».

En termes de spécifications, le « dispositif multimédia portable » de Humane fonctionnera sur Android, comme en témoignent les postes vacants (1, 2, 3), y compris l’ingénieur logiciel système, Android Framework :

Ce que vous pourriez faire

Personnaliser et étendre l’AOSP pour une nouvelle catégorie de produits

Qualifications essentielles

Plus de 2 ans d’expérience dans le développement de code Java, JNI et C++ pour les appareils Android Connaissance du framework Android et des HAL Expérience du développement avec Android RIL/Telephony

Compétences préférées

Expérience de la personnalisation d’AOSP pour de nouvelles catégories de produits Expérience avec les infrastructures de téléphonie, sans fil ou multimédia Android Expérience avec la mise en place de cartes Linux/Android intégrées

En tant que tel, Humane n’a pas besoin de créer un tout nouveau système d’exploitation, sur lequel Meta vient d’arrêter le travail en faveur de la poursuite de l’utilisation d’Android. Pendant ce temps, Google vient de former une équipe pour créer un « OS de réalité augmentée ».

Humane a l’intention de créer un écosystème d’applications tierces :

Certains exemples d’applications peuvent inclure, sans s’y limiter : la diffusion personnelle en direct (par exemple, Instagram™ Life, Snapchat™), la surveillance des personnes âgées (par exemple, pour s’assurer qu’un être cher a pris ses médicaments), le rappel de mémoire (par exemple, montrer un match de football de l’enfant de la semaine dernière) et un guide personnel (par exemple, un guide personnel activé par l’IA qui connaît l’emplacement de l’utilisateur et guide l’utilisateur pour effectuer une action).

Enfin, de tous les postes de matériel ouverts, Humane n’embauche aucun ingénieur d’affichage auquel vous vous attendriez pour les lunettes intelligentes AR traditionnelles.

Côté puissance, les caméras, le capteur de profondeur et le système de projection doivent bien évidemment faire face au monde, mais il y aura une batterie externe qui sera cachée sous vos vêtements, par exemple une veste. Ce pack et la partie avant se connectent via des aimants – ce qui maintient l’appareil à vos vêtements – et ce pack externe charge sans fil la batterie interne. Cette conception a également été brevetée.

Un utilisateur attache magnétiquement le dispositif multimédia portable à ses vêtements en plaçant la batterie portable sous ses vêtements et en plaçant le dispositif multimédia portable sur la batterie portable à l’extérieur de ses vêtements, de sorte que les aimants permanents s’attirent à travers les vêtements

Pendant ce temps, le dépôt de brevet présente un diagramme qui suggère que l’appareil Humane sera alimenté par une puce « Qualcomm Snapdragon 8xx ». Attention, cette application a maintenant plusieurs années, mais il est intéressant d’utiliser une puce phare pour smartphone plutôt que la puce XR1/XR2 plus dédiée à l’AR/VR. Cela pourrait simplement être la plate-forme de développement, tandis que Qualcomm Ventures LLC a participé l’année dernière au cycle de série B de 100 millions de dollars de Humane.

Pendant ce temps, le « X55 (modem 4/5G) » signifie que l’appareil sera vraiment indépendant et ne nécessitera pas de smartphone. Il existe également un microphone pour les commandes vocales (avec un assistant numérique possible), tandis que le GPS et les capteurs inertiels (comme les accéléromètres ou les gyroscopes) aident à déterminer « l’emplacement et l’orientation de l’utilisateur portant l’appareil lorsque les données contextuelles ont été capturées ».

Le brevet mentionne largement la possibilité d’avoir un capteur de fréquence cardiaque ou un moniteur d’empreintes digitales, tandis que l’appareil serait capable de se connecter à un casque.

Ce financement de septembre 2021 était destiné à « permettre à Humane d’étendre ses opérations ». Ne pas avoir d’affichage persistant est certainement nouveau et intelligent dans la mesure où la technologie d’écran AR est l’un des plus grands obstacles techniques (avec des contraintes de puissance et de chaleur) à l’arrivée sur le marché des lunettes intelligentes.

Cependant, Humane s’appuie sur une méthode d’interaction tout aussi non éprouvée que les gens ne connaîtront pas du tout, en supposant que la technologie de projection est claire et fonctionne parfaitement. Un appareil porté sur le corps peut également être un obstacle à l’adoption si l’utilité qu’il offre n’est pas plus grande que la stigmatisation sociale d’avoir une caméra constamment pointée vers le monde.

On ne sait pas quand Humane prévoit d’annoncer les détails définitifs, qui pourraient avoir changé par rapport au dépôt ci-dessus. Les brevets sont toujours larges et n’indiquent pas le produit final, mais les éléments de marketing et d’embauche commencent à s’aligner. Dans un communiqué, un porte-parole de l’entreprise a déclaré ce qui suit :

« Nous avons beaucoup d’idées et nous protégerons toujours notre propriété intellectuelle. Certaines de ces idées peuvent devenir des produits, d’autres non. Attendez-vous à voir plus de dépôts de brevets de notre part à l’avenir.

Cela dit, l’absence d’affichage permanent semble être la pierre angulaire de ce que Humane a fait de la publicité pour créer une technologie moins distrayante, et il est peu probable que cela change.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Consultez 9to5Google sur YouTube pour plus d’informations :