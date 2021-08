Humankind se lance sur Stadia, The Elder Scrolls Online gratuitement sur Stadia Pro cette semaine seulement

Google a couvert quelques annonces sur Stadia dans un article de blog aujourd’hui concernant le lancement de nouveaux jeux sur la plate-forme aujourd’hui, les jeux et extensions à venir, et un autre week-end de jeu gratuit pour les abonnés Stadia Pro.

Le jeu de stratégie au tour par tour 4X d’Amplitude Studios Humankind est lancé sur Stadia aujourd’hui avec des éditions de luxe standard et numériques. Le jeu prendra en charge des fonctionnalités exclusives à Stadia telles que State Share et les commandes tactiles directes pour mobile, bien que cette dernière ne soit disponible que pour Android avec le Web mobile sur iOS à venir. Young Souls, un bagarreur et RPG 2D, est également lancé sur Stadia aujourd’hui pour 25 $.

Google a noté que la nouvelle extension de Marvel’s Avengers Black Panther – War for Wakanda est désormais disponible pour tous les joueurs. La mise à jour gratuite comprend le héros jouable Black Panther, deux méchants, un environnement Wakandan et des missions Drop Zone et Threat Sector en solo et multijoueur. Pendant ce temps, Madden NFL 22 d’Electronic Arts sera lancé sur Stadia plus tard cette semaine le vendredi 20 août.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les abonnés Stadia Pro peuvent actuellement jouer au MMORPG The Elder Scrolls Online sans frais supplémentaires jusqu’à cette semaine uniquement. La semaine gratuite pour l’un des meilleurs jeux Stadia de 2021 a commencé aujourd’hui et peut être jouée jusqu’au lundi 30 août à 7 h 00, heure du Pacifique. L’édition standard du jeu est en vente à 8 $ jusqu’au 1er septembre, ainsi que des remises sur les différentes éditions et mises à niveau du jeu.

Enfin, YouTube Premium propose trois mois de Stadia Pro à ses abonnés. Cependant, l’offre gratuite ne peut être utilisée qu’avec les nouveaux comptes Stadia.