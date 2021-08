Humankind sur Stadia proposera State Share et des commandes tactiles directes pour mobile

La version Stadia du jeu de stratégie 4X Humankind de Sega et Amplitude Studios prendra en charge la fonction State Share et offrira des commandes tactiles directes aux utilisateurs d’Android lors de son lancement cette semaine.

La fonction State Share est connue sous le nom de « Laissez votre marque » dans le jeu et permet à vos amis de rivaliser avec vos réalisations de votre monde de jeu via une capture d’écran ou un clip vidéo partagé. La marque donne aux joueurs la possibilité d’explorer des événements de souvenirs, de relever des défis et de découvrir des sites archéologiques pour des bonus et des événements spéciaux.

Humankind, qui cherche à être l’un des meilleurs jeux Stadia de 2021, sera également l’un des premiers titres Stadia à offrir des commandes tactiles directes aux utilisateurs mobiles. Les joueurs pourront contrôler le jeu en appuyant, en maintenant et en faisant glisser des gestes au lieu d’appuyer sur les boutons d’une superposition de manette de jeu à l’écran.

Le paramètre de contrôle direct peut être activé lors du lancement du jeu sur mobile sans manette liée. La fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs d’Android au lancement et sera bientôt disponible sur le Web mobile sur iOS.

Humankind est disponible en précommande et sera lancé sur Stadia, PC et Mac le mardi 17 août.