Humbe à 20 ans est nominé pour un Latin Grammy

L’artiste « populaire » connaît sans aucun doute l’un des meilleurs moments de sa carrière après avoir obtenu son premier disque d’or pour le single El poeta, obtenu le prix du nouvel artiste aux Kids’ Choice Awards et avoir été reconnu au MTV MIAW en tant qu’artiste émergent. , Humbe vient de recevoir sa première nomination aux Latin Grammy dans la catégorie Meilleur nouvel artiste

Au jeune âge de 20 ans, Humbe a déjà défini un style unique, il est impliqué dans tout le processus créatif de ses chansons, il écrit, produit et chante, ce qui a fait de lui un phénomène viral des réseaux, le positionnant comme l’un des les artistes avec la plus grande projection actuelle.

Humbe a récemment annoncé son prochain album « Aurora », avec lequel il promet de continuer à surprendre son public.

SALUT! LES USAGES Il a eu l’occasion de discuter avec lui, ne manquez pas tout ce qu’il nous a dit dans cette interview.

© Personnalisé

A 20 ans tu le brises déjà non seulement dans les réseaux, mais tu es aussi nominé comme meilleur nouvel artiste aux Latin grammys, comment te sens-tu ?

Je suis très heureux et très excité qu’ils m’aient considéré pour ces prix et pour tout ce qu’ils me considèrent, je dis toujours que je ne fais pas de musique pour être récompensé mais c’est très bien qu’ils reconnaissent tout ce que j’ai travaillé pour.

Comment avez-vous débuté dans cette industrie ?

En fait j’ai commencé très jeune, à 9 ans je voulais déjà faire de la musique et j’ai dû me renforcer en tant que musicien pendant plusieurs années, jusqu’à ce qu’à 16 ans j’enregistre mon premier album.

Qui a été votre plus grande inspiration sur ce chemin?

Je pense que ça va sonner très cliché, mais ma maman est vraiment incroyable, elle infecte le désir qu’elle a de vivre, le bonheur avec lequel elle fait les choses, elle la laisse toujours à 100% dans tout, c’est elle qui ne me laisse pas me donner comme vaincu.

Vous avez un nouvel album sur le pas de votre porte intitulé Aurora, quelle est votre chanson préférée ?

De mon nouvel album, je pense que c’est manifeste, il sortira le 11 novembre. C’est une chanson que j’aime beaucoup et qui me représente beaucoup en tant que chanteuse, l’instrumentation et les paroles sont exceptionnelles.

© Personnalisé

En plus de chanter, vous êtes compositeur et producteur, n’est-ce pas ?

Oui, l’album a été fait par mon frère et moi, nous l’avons enregistré à la maison, et l’essentiel est qu’il sonne très familier. Pour moi, cela représente bien plus que de simples chansons, cela représente une expérience de voyage avec ma famille.

La pandémie nous a donné beaucoup de temps pour générer ces liens, nous avons toujours été très proches de nous tous mais cet album nous a vraiment fait connecter sur un très bel air, il nous a fait vibrer très haut et jusqu’à présent c’est la seule chose que nous ont entendu ces derniers mois.

Vous avez une nouvelle chanson qui s’appelle « Adults », quelle a été votre inspiration pour cette chanson ?

« Adults » est une chanson qui traite de la nostalgie de grandir, elle parle de ce sentiment d’indépendance qu’à un moment donné de la vie nous le voulons tous, mais quand les responsabilités arrivent et que tout le monde attend beaucoup de nous en rien de plus le moment de rencontrer un certain âge.

Selon vous, quelle est la pire partie d’être un adulte?

La partie de voyager seul, j’aimerais que ma famille m’accompagne toujours.



Abonnez-vous à notre newsletter. Soyez le premier à connaître l’actualité de vos célébrités et membres de la royauté préférés et découvrez les dernières tendances en matière de mode et de beauté.