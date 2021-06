“Humble” Bukayo Saka soutenu pour avoir un grand impact sur la campagne anglaise de l’Euro 2020 alors que la légende d’Arsenal et ancien chef de l’académie Liam Brady salue l’adolescent

Liam Brady a soutenu Bukayo Saka pour saisir sa chance et avoir un grand impact pour l’Angleterre à l’Euro 2020.

La starlette d’Arsenal a été incluse dans l’équipe de 26 joueurs de Gareth Southgate, le patron des Trois Lions le sélectionnant avant des joueurs plus établis.

Saka a fait ses débuts en Angleterre en 2020 par Southgate

Le joueur de 19 ans a été l’une des rares étincelles lumineuses pour Arsenal cette saison, une campagne 2020-21 autrement décevante.

C’était sa polyvalence qui était particulièrement impressionnante, avec Saka jouant à l’arrière gauche, au milieu de terrain et en tant qu’ailier droit – et semblant plus que confortable dans toutes ces positions.

Mikel Arteta a fait preuve d’une grande confiance en lui et Southgate a fait de même en lui donnant une place dans son équipe d’Euros, bien qu’il n’ait que quatre sélections en Angleterre à son actif.

Saka est bien connu de la légende d’Arsenal Brady, qui a passé 18 ans à la tête du développement des jeunes du club, et il insiste sur le fait que l’adolescent saisira sa chance s’il l’obtient cet été.

Brady a déclaré au talkSPORT Sports Breakfast: «Il semble qu’il ait été l’une des dernières décisions que Gareth Southgate ait dû prendre – et cela pourrait être très important.

Saka a inscrit cinq buts et trois passes décisives en Premier League cette saison

“J’ai le sentiment que s’il veut avoir une chance dans ces euros, il donnera au manager de quoi réfléchir.

« Il se peut que sa première apparition soit en tant que remplaçant, mais c’est le genre d’enfant qui peut jouer pendant 20 minutes et avoir un impact, puis peut-être s’approprier la position pour le reste du tournoi.

« Cela ne me surprendrait pas si cela se produisait. »

Saka est à Arsenal depuis l’âge de sept ans et a gravi les échelons pour devenir l’un des meilleurs joueurs du club au cours des deux dernières saisons.

La saison 2019/20 a été une campagne décisive pour l’adolescent et son importance pour les Gunners n’a fait que croître.

Ayant supervisé une partie du développement de Saka au club, Brady a toujours été impressionné non seulement par son talent, mais aussi par la façon dont il s’est comporté.

Saka a représenté l’Angleterre du niveau des moins de 16 ans jusqu’à l’équipe senior

Brady a déclaré : « Il est au club depuis l’âge de sept ans. J’ai pris ma retraite de mon poste de directeur d’académie il y a quatre ou cinq ans, Bukayo aurait alors eu 12 ans et il faisait des percées.

« J’avais l’habitude de retourner à l’académie et de regarder des tournois et des choses comme ça. Il faisait certainement partie des joueurs qui se sont démarqués à 13 et 14 ans. Je suis ravi de le voir continuer et réaliser son potentiel.

Il a ajouté : « Il a toujours été un garçon très humble, il a toujours voulu apprendre.

“Il avait un grand soutien de sa famille et était toujours à l’heure pour l’entraînement et s’est engagé à donner à 100% dans tout ce qu’il a fait, et il en reçoit les récompenses maintenant.”

