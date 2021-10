Humble Bundle a levé 200 millions de dollars pour une œuvre caritative grâce à de généreux joueurs

Si vous jouez à des jeux vidéo sur PC, il y a de fortes chances qu’à un moment de votre vie vous ayez acheté quelque chose chez Humble Bundle : une vitrine numérique qui annonce régulièrement des packs de jeux limités dans le temps, payez ce que vous voulez, chacun des qui met de côté une partie des recettes pour la charité. Cette semaine, la société a annoncé qu’elle avait désormais collecté plus de 200 millions de dollars pour de bonnes causes à travers le monde – donc : bravo, les joueurs.

Le concept Humble Bundle est apparu pour la première fois en 2010, lancé par le studio de jeux indépendant Wolfire Games, mais a rapidement été transformé en sa propre entité, avec un magasin dédié et une filiale d’édition, Humble Games. Désormais, la société propose des offres groupées pour les livres, les bandes dessinées et les logiciels, ainsi qu’un service d’abonnement mensuel, Humble Choice. La société a récemment levé plus de 1,17 million de dollars pour des initiatives de secours pour COVID-19 via son forfait Humble Heal.

“Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que depuis ce tout premier pack en 2010, des dizaines de millions d’entre vous ont maintenant aidé à collecter un total de 200 millions de dollars grâce à vos achats Humble, résultant en un soutien sans précédent de la communauté mondiale des joueurs pour des causes sociales importantes. ”, a écrit la société dans un article de blog.