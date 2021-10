Humble Bundle franchit le cap des 200 millions de dollars de collecte de fonds caritatifs

La vitrine de jeux Humble Bundle a levé 200 millions de dollars pour une œuvre caritative depuis son lancement en 2010.

La société a annoncé cette étape importante dans un article de blog, affirmant que cet argent était allé à “des milliers d’organisations caritatives”. Cela survient quatre ans après que Humble a révélé qu’elle avait levé plus de 100 millions de dollars en septembre 2017. En juillet 2019, la société avait levé 150 millions de dollars.

“Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que depuis ce tout premier pack en 2010, des dizaines de millions d’entre vous ont maintenant aidé à collecter un total de 200 millions de dollars grâce à vos achats Humble, résultant en un soutien sans précédent de la communauté mondiale des joueurs pour des causes sociales importantes. , a déclaré la firme.

« Du fond du cœur, merci à la communauté Humble d’avoir aidé à atteindre cet incroyable jalon. monde, avec vous tous.”

Humble a été racheté par la société de médias IGN en octobre 2017. Récemment, la société a été critiquée pour les changements potentiels qu’elle cherchait à apporter à son modèle.

Pendant longtemps, les consommateurs pouvaient décider combien de l’argent qu’ils payaient à un forfait caritatif allait à l’organisme de bienfaisance et combien allait à Humble. En mai de cette année, la société a annoncé qu’elle allait commencer à plafonner les dons de charité à 15%, un plan sur lequel elle est revenue après un tollé de la communauté des jeux.

En juillet, Humble a déclaré qu’il faudrait entre 15 et 30% d’un achat groupé à l’avenir.

