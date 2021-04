Humble Bundle va plafonner les dons de charité à 15% le mois prochain

La plate-forme de jeux Humble Bundle apporte quelques modifications à son offre, notamment le montant que les consommateurs peuvent donner à des œuvres caritatives.

Dans un article sur son site Web, il a été révélé que l’entreprise allait plafonner les dons à des œuvres caritatives à 15%, si les utilisateurs cliquaient sur la nouvelle option «Extra to Charity» lors de l’achat d’un forfait. Auparavant, vous pouviez spécifier le montant qui allait à Humble et le montant que vous vouliez donner à une œuvre de bienfaisance avec quelques curseurs. Humble a déjà modifié cette option pour certains clients à titre de test.

«Il y a environ un mois, nous avons activé un test qui cachait des curseurs pour certains clients», a écrit Humble.

“Ce test faisait partie de nos plans plus vastes visant à mettre à jour les pages du bundle, mais sans aucun contexte, nous voyons comment il a soulevé des questions et conduit à la confusion pour la communauté. Nous nous en excusons et apprécions tous ceux qui nous ont écrit pour nous poser des questions sur La leçon pour nous était que nous aurions dû être plus proactifs dans la communication du test. “

Humble a poursuivi: “Nous sommes reconnaissants à vous tous d’avoir bâti une communauté qui se soucie tant de soutenir les œuvres caritatives. En unifiant la manière dont les offres groupées, le magasin et Humble Choice soutiennent toutes les œuvres caritatives, nous pouvons continuer à créer et développer des offres groupées qui des causes incroyables dans le monde. “

Depuis 2010, Humble a amassé 195 millions de dollars pour divers organismes de bienfaisance. En 2017, Humble a été racheté par le propriétaire de l’IGN Ziff Davis, les fondateurs Rosen et Graham quittant l’entreprise deux ans plus tard.

PCGamesInsider.biz a contacté Humble pour obtenir des commentaires.

