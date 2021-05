Humble Ditsches envisage de supprimer les curseurs de charité

Le magasin de jeux PC Humble est revenu sur sa décision de changer le fonctionnement des contributions caritatives sur sa plate-forme.

Dans un article de blog sur son site, la société a déclaré qu’elle activait les curseurs utilisés pour décider de la part d’un achat revenant à une association caritative pour tous ses utilisateurs les ayant précédemment désactivés pour quelques privilégiés à titre de test. En avril, Humble a annoncé qu’elle les supprimait pour tous les clients et que les dons de charité seraient plafonnés à 15% en mai.

«Nous avons entendu tout le monde haut et fort et nous nous excusons pour la manière dont ces changements ont été mis en œuvre», a écrit la société.

«Nous prenons maintenant un moment pour faire une pause, recueillir des commentaires constructifs et être plus transparents sur la voie à suivre.

«Aujourd’hui, nous allons réactiver les curseurs pour tous les clients sur nos pages groupées pendant que nous prenons plus de temps pour examiner les commentaires et prendre en compte les curseurs et l’importance de la personnalisation pour les achats sur les pages groupées à long terme.

«Une partie de ce développement futur inclura l’exploration de différentes approches des curseurs et du fonctionnement des scissions, ainsi que de nouvelles façons d’incorporer la charité dans d’autres parties de l’expérience utilisateur.

«Mais nous nous engageons à partager nos plans et à obtenir les commentaires de cette incroyable communauté au préalable pour nous assurer que tous les changements que nous apportons sont à la hauteur de notre mission et de nos valeurs. S’il y a une chose qui est plus claire que jamais, c’est à quel point les commentaires de l’humble communauté avant de faire de grands changements. “

Humble a été fondée en 2010 et a depuis amassé 195 millions de dollars pour des causes caritatives. En 2017, l’entreprise a été rachetée par le propriétaire de l’IGN, Ziff Davis.

