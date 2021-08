Humble Games apporte des indies au Xbox Game Pass le premier jour

Humble Games a annoncé aujourd’hui lors de la gamescom Xbox Stream qu’il apportait sa gamme de jeux indépendants sur Xbox One et Xbox Series X/S.

Les jeux incluent Unpacking, Archavale, Signalis et plus encore le premier jour avec Xbox Game Pass.

Voici un bref aperçu de certains des jeux qui se dirigeront vers Xbox One et Xbox Series X/S cette année et au-delà :

Archvale : embarquez pour un voyage à la recherche des ruines d’une arche mythique de longue date dans cet hybride coloré entre les RPG classiques et les enfers de balles. Vous serez poussé à vos limites dans les biomes remplis d’ennemis et ce n’est que grâce à la maîtrise des compétences et des armes que vous réussirez. Bushiden : Votre sœur a disparu et des rumeurs circulent selon lesquelles Gaoh a été ressuscité avec une armée maléfique à ses ordres. Explorez les améliorations cybernétiques jusqu’à ce que vous soyez assez puissant pour vaincre une fois pour toutes le diabolique Gaoh et son armée cybergenique dans ce jeu de plateforme d’action futuriste ! Chinatown Detective Agency : Chinatown Detective Agency est une aventure de type pointer-cliquer cybernoir alliant un design rétro époustouflant à une mécanique innovante. Gérez votre agence de détectives et utilisez des recherches dans le monde réel pour résoudre des cas alors que vous dénouez un complot mondial. Dodgeball Academia : dans un monde qui vit et respire tout ce qui concerne le dodgeball, vous rejoindrez Otto à l’académie pour vous entraîner et devenir le champion ultime du dodgeball. Faites-vous des amis, formez des équipes formidables et montez de niveau pour dominer sur et en dehors des courts ! Disponible dès maintenant sur Xbox One, Cloud Gaming (bêta) et PC avec Xbox Game Pass. Flynn : Son of Crimson : Aidez Flynn et son mythique compagnon Dex à sauver Rosantica avant que le mal du Fléau ne revendique sa maison. Dans Flynn : Son of Crimson, vous partirez pour un voyage de découvertes et de conflits tout en apprenant à maîtriser le pouvoir de l’énergie Crimson. Disponible le 15 septembre 2021. Midnight Fight Express : Frayez-vous un chemin à travers la ville dans un jeu brutal qui mélange des bagarreurs à l’ancienne et des combats captivés par capture de mouvements. Combattez à travers plusieurs niveaux distincts fabriqués à la main à pied ou avec une variété de véhicules. Next Space Rebels : Dans Next Space Rebels, vous passerez d’un amateur de fusées naïf à un activiste spatial expérimenté en concevant, en construisant et en lançant des fusées de complexité croissante. Signalis : Une expérience d’horreur de survie classique avec une esthétique unique, pleine de mystère mélancolique. Enquêtez sur un sombre secret, résolvez des énigmes, combattez des créatures cauchemardesques et naviguez dans des mondes rétrotech surréalistes et dystopiques en tant qu’Elster, une technicienne Réplika à la recherche de ses rêves perdus. Déballage : Déballez comme jamais auparavant ! Organisez les effets personnels d’un personnage invisible à travers une variété de mouvements, en les découvrant à chaque transition, dans ce jeu de puzzle zen à votre rythme. Unsighted : Après une longue guerre avec les humains, les quelques androïdes qui restent en Arcadie sont à court d’Anima, l’énergie qui donne la conscience à tous les robots. C’est à toi, Alma, de trouver un moyen de retrouver tes souvenirs et de sauver tes amis de la perte de vue.

Avec les jeux à venir sur Game Pass, vous pourrez jouer sur votre console Xbox, PC ou en déplacement via Xbox Cloud Gaming.