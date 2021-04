“ Humble ” Jose Mourinho comme Brian Clough et “ bat le meilleur même s’il n’a pas le meilleur ” alors que Neil Warnock révèle son amitié avec la nouvelle signature de talkSPORT

Neil Warnock est connu pour vous dire exactement ce qu’il pense, mais le vétéran n’a pas un mauvais mot à dire à propos de Jose Mourinho.

Le “ Special One ” rejoindra talkSPORT pour notre couverture de l’Euro 2020 alors que nous accueillons l’un des managers les plus décorés de l’histoire du football dans l’équipe.

Richard Pelham

talkSPORT a une nouvelle signature spéciale

Mais ne nous le croyez pas.

Warnock a connu de nombreuses batailles avec Mourinho au fil des ans, pendant son séjour à Chelsea, Manchester United et Tottenham.

Alors que beaucoup considèrent Mourinho comme un vainqueur sans compromis, Warnock a pu voir l’homme derrière le manager alors qu’une amitié improbable s’épanouissait.

«Il a toujours été humble avec moi», a déclaré Warnock au talkSPORT Breakfast. «Qu’il s’agisse d’inviter ma famille à Chelsea après un match ou simplement de parler.

News Group Newspapers Ltd

Warnock et Mourinho restent des amis proches

«Au cours des six derniers mois, j’ai reçu trois ou quatre messages de sa part.

«Les gens oublient ce côté de lui. Pour être un gagnant, vous devez avoir quelque chose de différent. Vous devez avoir ce désir de sortir et de leur montrer que vous êtes le meilleur, et il l’a toujours eu.

En ce sens, Warnock pense que Mourinho a un peu de Brian Clough contre lui.

Le légendaire patron de Derby et Nottingham Forest était charismatique, franc et souvent controversé – mais surtout, un motivateur incroyable et un manager exceptionnel.

. – .

Clough est une légende du football anglais

Warnock a ajouté: «Ses joueurs l’ont regardé avant un match et ont pensé, ‘Wow’.

«Je me souviens que des gens m’ont parlé de Cloughy lorsque j’ai commencé à Notts County. Les joueurs diraient que s’il était de l’autre côté de la route, vous ne passeriez pas le temps de la journée avec lui.

«Mais un jour de match, avant le match, tu traversais un mur de briques pour lui. Je pense que Jose était un peu plus aimé que Clough, mais c’est la même chose.

«Les joueurs mourraient pour lui, il est tout en haut. Vous devez prendre le bon et le mauvais.

.

Warnock a fait l’éloge de Mourinho

«Il savait comment obtenir des résultats contre les meilleurs, même s’il n’avait pas les meilleurs. Je n’ai que du bien à dire sur lui.

Les gens nous poseront sans aucun doute des questions sur le prochain rôle de direction de Mourinho, et la vérité est que nous ne savons pas. Espérons qu’il reste ici.

Warnock, cependant, espère que son prochain club sera basé dans un endroit ensoleillé.

«Je lui ai dit la dernière fois quand il est allé à Tottenham, avant cela, je lui ai demandé de reprendre le Real Madrid parce que j’avais envie d’un long week-end en Espagne!

«Mais il a eu Tottenham à la place, alors j’espère qu’il me trouvera un endroit sympa à visiter!»