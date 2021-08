Humiliation de Joe Biden : un magasin de drapeaux talibans s’est installé à Kaboul devant l’ambassade des États-Unis évacuée | Monde | Nouvelles

in

Un vendeur afghan a installé aujourd’hui un stand vendant des drapeaux talibans devant les murs de l’ambassade évacuée des États-Unis à Kaboul. Des images du vendeur vendant les drapeaux talibans marquent un nouveau coup humiliant pour le président américain Joe Biden. Un téléspectateur a simplement répondu : “Voici à quoi ressemble le mot humiliation dans une vidéo.”

Les États-Unis se sont précipités pour évacuer leur ambassade à Kaboul la semaine dernière après que les talibans ont pris le contrôle de la capitale afghane.

Dans la précipitation hors de l’ambassade, les membres du personnel ont reçu l’ordre de détruire les papiers importants et les ordinateurs de bureau avant leur départ.

Des membres du personnel de l’ambassade ont déclaré avoir été bousculés, frappés, crachés dessus et insultés par des combattants talibans aux points de contrôle près de l’aéroport, selon un câble diplomatique du département d’État obtenu par NBC News.

Selon le Washington Post, les talibans ont depuis demandé que les États-Unis maintiennent une présence diplomatique en Afghanistan au-delà de la date limite du 31 août pour le retrait des forces militaires.

JUST IN: Sondages électoraux en France: un graphique accablant montre une baisse du soutien à Macron

Cela pourrait voir les États-Unis rouvrir leur ambassade fermée à Kaboul, selon une personne familière avec les discussions.

Des milliers de personnes ont été évacuées jusqu’à présent du pays, mais le président Biden a été critiqué pour le chaos qui s’est ensuivi à l’aéroport de Kaboul.

Cela survient alors que le nombre de morts lors de l’attaque de l’aéroport de Kaboul hier est passé à 170.

Un puissant attentat à la bombe a frappé le périmètre de l’aéroport international Hamid Karzai de la ville jeudi vers 18 heures, heure locale.

IS-K, une branche locale du groupe État islamique, a revendiqué l’attentat.

La BBC a décrit l’IS-K comme « le plus extrême et le plus violent de tous les groupes militants djihadistes en Afghanistan ».

Le groupe terroriste recrute des membres des talibans afghans qui font défection qui ne considèrent pas leur propre organisation « comme suffisamment extrême ».

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a averti aujourd’hui que l’armée américaine était prête à d’autres attaques du groupe.