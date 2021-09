Humour : El Chigüire Bipolar publie l’ouverture du master Axie Infinity à l’UCV

Pour Éditeur quotidienBitcoin

L’humoriste vénézuélien El Chigüire Bipolar a publié, à la blague, qu’un master Axie Infinity était ouvert à l’UCV… On dit qu’il y en avait qui venaient demander.

Axie Infinity, le jeu en ligne qui permet de gagner de l’argent en crypto-monnaies, est sur toutes les lèvres. Dans des pays comme les Philippines, le Venezuela et l’Argentine, c’est devenu si, si populaire, que les médias non cryptés ont tout publié, des énormes rapports sur le boom aux manuels d’instruction.

Et bien, c’est aussi humoristique.

Le média El Chigüire Bipolar, le portail d’humour le plus connu au Venezuela aujourd’hui, a publié la semaine dernière une blague qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux : il disait que l’Université centrale du Venezuela proposait un master en Axie Infinity.

« De plus en plus de gens abandonnent leur travail, leurs études et leurs proches pour élever des « monstres » ; Face à cette nouvelle réalité, l’Université centrale du Venezuela (UCV) a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’un master Axie Infinity pour attirer de nouveaux étudiants et en faire des professionnels du jeu ».

Il a même mis le recteur de l’université, Cecilia García Arocha, à “parler” du match.

Pour ceux qui ne vivent pas au Venezuela, il convient de dire que l’UCV est la principale université publique du pays, qui fait face à une grave crise budgétaire depuis de nombreuses années.

Ceux qui y ont cru

Bien qu’il s’agisse d’une blague évidente, certaines personnes l’ont apparemment cru. Le professeur de la Faculté des sciences de l’UCV, Eugenio Scalise, écrit sur Twitter (bien qu’il l’ait peut-être aussi dit en plaisantant) :

@ChiguireBipolar publie cette nouvelle et aujourd’hui plusieurs personnes se sont approchées de la Faculté des Sciences pour demander le diplôme de master. Nous méritons d’être touchés par une météorite. https://t.co/wvgMHiB2ro – Eugenio Scalise (@vemeko) 14 septembre 2021

Scalise ajoute, sur le même ton : “Le prochain qui viendra, on lui donnera une adresse $ BTC ou $ ETH pour assurer son quota.”

Humour avec Bitcoin

La Chigüire bipolaire Il a publié plusieurs articles sur Bitcoin, plaisantant toujours avec le boom au Venezuela qui contraste aussi avec la crise économique et la faible valeur du bolivar.

En mai de cette année, il a publié : « La chute du Bitcoin ne laisse pas dormir le jeune homme qui a investi 5 dollars américains la semaine dernière », se moquant ainsi du drame qu’un montant en dollars représente pour tout Vénézuélien, même si c’est risible pour le reste du monde.

En avril, il a écrit un article intitulé : « Jéhovah’s Witness Hiding as a Bitcoin Promoter », où il se moque de la similitude entre un fanatique religieux et un fanatique de crypto, chacun vendant ses croyances et essayant de gagner des adhérents.

En janvier, ils ont également publié un texte hilarant avec le titre : “Bitcoin a grimpé en flèche : ça dit mec qui n’a pas de bitcoins”, où un supposé jeune homme qui n’a pas de crypto-monnaies parle d’eux en tant qu’expert.

Avant cela, en 2018, il s’est moqué de ceux qui sont passés du prix du dollar à la diffusion du prix du Bitcoin. Et ses deux premières nouvelles de blagues datent de 2017 : l’une à propos d’un chauffeur de bus qui accepte Bitcoin et une autre à propos d’un voyou qui étudie les ordinateurs pour voler du BTC.

De plus, dans le podcast El Cuartico, également du même support, ils ont consacré un épisode au Bitcoin et aux NFT.

