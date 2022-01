Hundred Days – Winemaking Simulator sur Stadia ajoute des commandes tactiles directes

Une nouvelle mise à jour pour Hundred Days – Winemaking Simulator sur Stadia a ajouté des commandes tactiles directes lors du jeu sur smartphones et tablettes. Il devient le deuxième jeu Stadia à prendre en charge cette fonctionnalité depuis le lancement du jeu de stratégie 4X Humankind en août dernier.

Jouer à certains des meilleurs jeux Stadia sur des appareils mobiles sans contrôleur connecté remplirait l’écran avec une superposition de manette de jeu pour le contrôler, ce qui n’est pas le moyen le plus idéal de jouer sur un écran plus petit ou un jeu qui ne nécessite pas beaucoup de boutons . Les commandes tactiles directes suppriment la superposition au profit de gestes tels que taper, maintenir et faire glisser.

Le développeur Broken Arms Games a même ajouté un paramètre pour modifier l’interface utilisateur afin qu’elle soit plus adaptée aux mobiles. La grande mise à jour ajoute également de nombreuses nouvelles fonctionnalités et correctifs de gameplay, étant donné qu’elle regroupait plusieurs mises à jour publiées pour d’autres plates-formes au cours des cinq mois.

Conséquence inattendue de l’annonce, les utilisateurs de Stadia ont découvert que Hundred Days – Winemaking Simulator ne pouvait pas être acheté dans le magasin s’il avait été précédemment réclamé via Stadia Pro, puis mis fin à leur abonnement. La seule façon de jouer au jeu est de se réabonner et c’est actuellement le seul jeu Stadia Pro qui ne donne pas d’option d’achat. Le développeur a déclaré qu’il contacterait Google sur le problème et mettrait à jour si possible.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

recherche le sur Google

Ce sont les meilleurs jeux Stadia disponibles pour jouer dès maintenant en 2021

Grâce à la flexibilité de Stadia, vous pouvez facilement jouer à la plupart de vos jeux préférés sur votre téléviseur, votre téléphone, votre ordinateur, votre ordinateur portable ou votre tablette. Un abonnement Stadia Pro comprend des jeux gratuits, mais vous pouvez en acheter encore plus, allant des titres AAA aux indépendants et aux exclusivités de plate-forme. Voici nos choix pour le meilleur là-bas que vous ne voudrez pas lâcher.