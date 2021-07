Hungama 2: Paresh Rawal dit que les comédies de situation ne se démoderont jamais, espère de bonnes nouvelles sur Hera Pheri 3

in

Paresh Rawal revient dans le genre comédie avec Hungama 2 après avoir joué le rôle du coach de Farhan Akhtar dans Toofan. L’acteur vétéran a qualifié le prochain film d’artiste propre pour la famille avec un “bon scénario”. Hungama 2 voit Rawal faire à nouveau équipe avec Priyadarshan, après avoir travaillé avec lui sur Hera Pheri, Hulchul, Bhool Bhulaiyaa et Chup Chup Ke.

S’adressant à IE Online, Rawal a déclaré que Priyadarshan avait beaucoup de clarté sur ses films – les personnages, le scénario et le traitement de l’histoire. Il a également salué le sens des proportions du réalisateur dans la comédie, qu’il a qualifié de vital pour le genre car il y a une tendance à l’excès. Les expériences de Priyadarshan dans le cinéma régional profiteront également aux films hindis en termes de scénario et de caractérisation, a déclaré l’acteur.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une peur de la répétition dans la comédie, Rawal a déclaré que la seule façon qui serait possible était que l’histoire n’était pas bonne. Il a dit que le public ne connaîtrait jamais un double sens ou une comédie vulgaire avec Priyadarshan. Rawal a également exprimé sa conviction que les comédies de situation telles que Hungama 2 ne seraient jamais démodées.

L’acteur a également déclaré que l’astuce n’était pas de lire le scénario comme une comédie, mais de le traiter comme n’importe quel autre personnage qui se trouve dans une situation comique. Rawal a également déclaré qu’il y avait un changement positif dans l’industrie cinématographique hindi, qui était devenue disciplinée, innovante et organisée. Cependant, il admet également être concurrencé par l’industrie du sud de l’Inde.

Dans Hungama, sorti en 2003, Rawal a joué aux côtés de Rimi Sen, Akshaye Khanna, Aftab Shivdasani et Rajpal Yadav. Hungama 2 voit Rawal partager l’espace d’écran avec le fils de Jaaved Jaaferi, Meezaan, qu’il a qualifié de “extrêmement confiant” et “bien soigné”.

En parlant de ses films préférés, le joueur de 71 ans a nommé Awara Pagal Deewana, Malamaal Weekly et le premier volet de Hera Pheri. L’acteur a également déclaré que Hera Pheri 3 était en cours d’élaboration et qu’il espère qu’il y aura de bonnes nouvelles d’ici la fin de l’année.

