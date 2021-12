Hunger Games for Fintech en Inde, alors que les entreprises parient gros sur le numérique

À la télévision, les volumes publicitaires du secteur des fintech ont bondi de 36% de janvier à octobre 2021, par rapport à la même période de l’année dernière

Montrez-moi l’argent !, est un idiome utilisé pour décrire l’euphorie autour de l’argent. Et les start-up fintech en Inde l’ont vécu, en particulier pendant la pandémie en cours. Le secteur a levé 4,6 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres de CY2021, selon un rapport de PwC India. Avec l’augmentation de la concurrence, les entreprises fintech ont augmenté leurs dépenses d’acquisition et de fidélisation des clients. « Alors que de nombreux secteurs traditionnels et catégories de publicité régulières ont restreint leurs dépenses publicitaires pendant la pandémie et que la croissance globale des revenus publicitaires a souffert, certains acteurs du secteur de la fintech l’ont fait. contribuer substantiellement à la tarte publicitaire de l’Inde. La Fintech a contribué dans une petite mesure à arrêter la chute brutale des dépenses publicitaires pendant la pandémie », a déclaré Navin Kathuria, vice-président exécutif, planification et achats, OMD Mudramax.

Le secteur de la fintech a représenté trois pour cent du volume global des publicités télévisées de janvier à octobre 2021, contre deux pour cent au cours de la même période l’année dernière, selon les données partagées par AdEx India, une division de TAM Media Research. À la télévision, les volumes publicitaires du secteur de la fintech ont bondi de 36% de janvier à octobre 2021, par rapport à la même période de l’année dernière. De plus, les volumes d’annonces fintech ont doublé lors du match retour de la Premier League indienne (IPL), par rapport au match aller du tournoi.

Le digital continue de dominer le mix média du secteur avec plus de 85 % de part d’insertion publicitaire. Sur le digital, les insertions publicitaires du secteur fintech ont bondi de 14% de janvier à octobre 2021, par rapport à la même période de l’année dernière. Alors que mai, juillet, août et septembre avaient des parts presque égales d’insertions publicitaires, octobre a enregistré la part la plus élevée d’insertions publicitaires au cours de la période janvier-octobre 2021.

La stratégie marketing est généralement à double sens, l’un pour acquérir des clients et le second est axé sur la fidélisation. « Avec le lancement du produit BNPL MobiKwik Zip en 2019, nous ciblons également les consommateurs de « Bharat » qui sont mal desservis ou non desservis par les grandes sociétés financières non bancaires (NBFC) et les banques », Chandan Joshi, co-fondateur et PDG, Consumer Paiements, MobiKwik, a déclaré. La société fintech a mené une campagne télévisée qui s’est terminée en octobre, pour mettre en évidence les cas d’utilisation de son produit BNPL. Bien que Joshi n’ait révélé aucun chiffre sur les dépenses marketing de MobiKwik, il a indiqué que les dépenses sont largement motivées par le numérique et que la télévision acquiert toujours une petite partie du budget global.

Les plateformes Fintech prétendent en outre prêter attention à la visibilité en magasin tout en élaborant une stratégie marketing. « Nous utilisons des canaux de médias sociaux tels que Twitter, Facebook et Instagram pour accroître la notoriété et l’engagement de la marque. Les chaînes YouTube servent de référentiel de vidéos pratiques et d’infopublicités sur tous les marchés verticaux des produits », a déclaré Jerry Williams, vice-président du marketing chez Pine Labs. Il exécute des campagnes vidéo de marque sur les principales plates-formes OTT et utilise une combinaison de SEO, SEM et canaux sociaux payants pour générer des prospects de qualité et l’acquisition de clients dans nos activités d’entreprise, de vente au détail et B2C. Selon lui, en plus des canaux de marketing direct, la société utilise l’interface du terminal PoS de manière stratégique pour informer ses clients sur les nouveaux produits et fonctionnalités.

Selon Kathuria d’OMD Mudramax, le mix média des plateformes fintech varie également largement en fonction de la catégorie. Par exemple, les agrégateurs ou les InsurTechs digital first, les banques utilisent une stratégie multimédia. D’autre part, les secteurs émergents comme la crypto-monnaie étaient d’abord numériques, mais certains de ces acteurs ont également fait de la publicité à la télévision en 2021. «Chez ZestMoney, nous explorons un mélange de plates-formes de publicités numériques, télévisées et imprimées pour nos efforts de marketing. La régionalisation est au cœur de notre philosophie de marque car nous voulons rendre le crédit accessible à un grand nombre de personnes. Nous prévoyons de nous associer à des propriétés de renom sur les plates-formes OTT et la télévision alors que nous développons la catégorie BNPL en Inde », a déclaré Aishvarya Murali, responsable marketing de ZestMoney.

Pour la startup fintech Rupeek, il y a quatre éléments clés de sa stratégie marketing, « la logique, la magie, l’objectif et la personnalisation », selon Shalabh Atray, vice-président senior, marketing et numérique. Fi, qui prétend avoir une audience comprise entre 21 et 35 ans, natif numérique, prétend s’appuyer sur des plateformes telles que Facebook, Instagram et Google. « Sur le numérique, les vidéos et les GIF sont nos principaux atouts, compte tenu des plateformes que nous utilisons. Nous expérimentons toujours avec HTML5, des vidéos de différentes longueurs et des conceptions visuelles sans encombrement », a déclaré Aparna Narayan Leon, responsable marketing, Fi.

La valorisation du secteur des technologies financières devrait atteindre 150 à 160 milliards de dollars d’ici 2025, contre 50 à 60 milliards de dollars actuellement. Cela devrait se traduire par une création de valeur supplémentaire d’environ 100 milliards de dollars, selon la dernière étude du Boston Consulting Group (BCG) et de la FICCI. Pour faire court, que les jeux commencent !!!

À lire aussi : La saison des fêtes se termine en beauté ; les consommateurs retournent dans les entreprises de commerce électronique pour dépenser

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.