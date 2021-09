Hungry for Cargo : la zone ouest d’Indian Railways obtient de bons résultats dans le trafic de fret ; gagne Rs 4633 crore de revenus

Grâce à des efforts soutenus, Western Railways a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 4 633 crores de roupies au cours de l’exercice en cours, soit près de 22% de plus que la période correspondante de l’année dernière.

Indian Railways adopte la devise « Hungry for Cargo » dans le but d’améliorer le trafic de fret ! Malgré la situation de pandémie de Covid, la zone Western Railway a enregistré des performances exceptionnelles dans le trafic de fret par rapport à l’année dernière. Grâce à des efforts soutenus, Western Railways a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 4 633 crores de roupies au cours de l’exercice en cours, soit près de 22% de plus que la période correspondante de l’année dernière. La division d’Ahmedabad sous Western Railways a exploité son premier train Kisan Rail chargé d’environ 248 tonnes de produits alimentaires tels que des pommes de terre, des céréales alimentaires, etc. fourni par le transporteur national. Du 1er avril au 12 septembre 2021, la zone Western Railway a fait circuler jusqu’à 82 trains Kisan Rail de différentes divisions, transportant une charge de plus de 21 000 tonnes.

Dans un autre grand développement, pour la première fois, la division Ratlam de Western Railways a remporté le contrat de chargement d’automobiles. Récemment, un accord a été signé entre John Deere Automobile et Indian Railways pour le transport des tracteurs de l’entreprise et le premier envoi a été expédié de la gare de Dewas à Badhgarh dans l’État d’Orissa. Dans le premier lot, jusqu’à 160 tracteurs ont été chargés dans 25 NMG, rapportant environ Rs 11,35 lakh de revenus. En outre, le transporteur national recevra une demande de deux à trois râteaux par mois pour le chargement des tracteurs de cette entreprise.

Du 1er avril 2021 à ce jour, plus de 1,27 lakh tonne de marchandises ont été transportées par Western Railways via ses 326 trains spéciaux de colis, qui comprenaient des médicaments, des produits agricoles, du matériel médical, du lait, du poisson, etc. générés par ce transport. En outre, 98 trains de colis spéciaux Covid avec une charge d’environ 18 200 tonnes de produits essentiels, 83 trains Milk Special avec une charge de plus de 58 000 tonnes et une utilisation à 100 % des wagons, ainsi que 63 râteaux dentelés transportant environ 29 800 tonnes ont également été géré par Western Railways avec une utilisation à 100 %.

