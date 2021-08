Hungry Luke Voit a frappé 4-en-4 et son bâton ne veut pas d’un banc des Yankees

in

L’initiateur du Yankees Luke Voit de New York était 4-en-4 contre les Twins du Minnesota et sur la base de ce que fait son club, il ne veut rien avec le banc au MLB 2021.

L’arrivée d’Anthony Rizzo a frustré Luke Voit, qui savait qu’il irait sur le banc et a admis qu’il était submergé de rien de concret en tête, alors qu’il traversait une blessure son remplaçant est arrivé sous ses yeux et pas n’importe quel joueur.

Cependant, Luke Voit a tué chez les mineurs et c’est à ce moment-là que Rizzo a été testé positif au coronavirus et a dû partir quelques jours.

Qu’a fait Voit ?

Les Yankees ont certainement vu un fougueux Luke Voit ce vendredi alors qu’il était à 4 contre 4, dont un circuit et quatre points produits.

Dans ses 7 derniers matchs, il frappe 440. avec 3 circuits, 11 points produits, 7 points marqués, 11 coups sûrs et 1 but sur balles. De plus, il est devenu le premier joueur de la Yankees d’avoir deux 4 coups sûrs cette saison de la MLB.

Quelqu’un d’autre est-il vraiment heureux que Luke Voit soit toujours dans l’équipe ? (Via @TalkinYanks) pic.twitter.com/ygojYPhPXQ – Vidéos des Yankees (@snyyankees) 20 août 2021

La tournée de vengeance de Luke Voit continue (Via @TalkinYanks) pic.twitter.com/bYPiMaIKNy – Vidéos des Yankees (@snyyankees) 21 août 2021

LUUUUUUKE (Via @Yankees) pic.twitter.com/vMkTcOpxRa – Vidéos des Yankees (@snyyankees) 21 août 2021

Luke Voit a déclaré à la presse que la saison dernière, il figurait dans le top 10 du MVP de la Ligue américaine et était le leader des coups de circuit de la Ligue américaine. MLB, les raisons pour lesquelles il croit que les deux comment Rizzo méritent le même temps de jeu sur le terrain, ses paroles sont devenues des actes.

Heureusement pour Aaron Boone, le cogneur Giancarlo Stanton s’est préparé et a déclaré qu’il était prêt à jouer dans le champ extérieur autant de fois qu’il le faudrait pour que Luke Voit fasse partie de l’alignement en tant que frappeur désigné ou vice versa avec Rizzo.

Il ne l’a jamais mal fait ; les blessures ne l’ont pas laissé couler

Les blessures ont submergé le joueur de premier but, mais dans les 41 matchs qu’il a disputés cette saison, il en bat 261. avec 7 circuits et 26 points produits.