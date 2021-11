Hunky Dory Amazon Fashion Picks de Kyle Richards et Kathy Hilton

Kyle s’est exclamé : « Ce pantalon est un jogging. J’adore cette couleur. Il a toujours l’air chic. Ce pantalon, vous pouvez aussi l’habiller avec un bottillon et un joli petit chemisier. » Kathy a dit à sa sœur : « Kyle, regarde ça. Je suis désolée. Je suis tellement excitée. À quel point cet ensemble est-il magnifique, avec les bottes ?

Kyle a poursuivi: « J’adore, j’adore ces couleurs. Quand vous pensez à une tenue de pantalon de survêtement, vous pensez » Oh, c’est un look décontracté « , mais si vous vouliez être plus élégant, plus chic et toujours confortable. C’est juste un si beau look chic même si vous n’êtes qu’à l’aise en sweats. » Vous pouvez obtenir cette même couleur que Kyle et Kathy adorent ou vous pouvez consulter les 11 autres couleurs. Cet ensemble contient plus de 2 000 critiques Amazon cinq étoiles.