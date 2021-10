Hunt: Plus de mon père dans Max Verstappen que de Lewis Hamilton

in

Freddie Hunt, fils du champion du monde 1976 James Hunt, pense que Max Verstappen ressemble plus à son père qu’à Lewis Hamilton.

Verstappen et Hamilton se battent depuis des lustres pour le championnat des pilotes 2021, dans un choc des générations alors que Hamilton vise le titre numéro huit tandis que Verstappen s’efforce d’atteindre le sommet pour la première fois.

La bataille apporte des flashbacks à celle de James Hunt et Niki Lauda sur le titre de 1976, source d’inspiration pour le film “Rush”.

Hunt était connu comme l’un des plus grands personnages de la Formule 1, sans doute tout le contraire de Verstappen, un pilote concentré sur sa course et gardant un profil bas en public.

Pourtant, Freddie Hunt voit plus son père à Verstappen qu’à Hamilton.

« Verstappen ressemble plus à mon père qu’à Lewis. Lewis n’est pas du tout comme mon père », a déclaré Freddie Hunt à F1-Insider.com.

Freddie a cependant le sentiment que les deux pilotes contribuent à la meilleure saison qu’il ait “jamais vécue”, et qu’il peut comparer à cette bataille épique de 1976.

La seule différence, dit-il, est que James Hunt et Lauda étaient amis.

« 2021 est probablement la meilleure saison que j’aie jamais connue », a déclaré Freddie.

« Ce qui est similaire à 1976 – c’est extrêmement serré et excitant. Cependant, mon père et Niki Lauda étaient amis. Max et Lewis ne le sont pas.

La campagne 2021 a déjà vu deux collisions majeures entre Hamilton et Verstappen, d’abord à Silverstone puis à Monza.

Verstappen a eu la chance de s’en sortir indemne après avoir percuté les barrières au coin de Silverstone’s Copse à la suite d’un contact avec Hamilton, tandis qu’à Monza, le Halo a sauvé Hamilton d’un mauvais résultat alors que le Red Bull de Verstappen passait sur son cockpit et frôlait le casque de Hamilton.

De retour à l’époque de Hunt contre Lauda, ​​Freddie dit que c’était une situation complètement différente avec des accidents comportant un risque très réel de blessure ou de mort.

“Les conducteurs étaient beaucoup plus courageux à l’époque – les voitures étaient des pièges mortels”, a déclaré Freddie.

« La veille des courses, les pilotes ont réalisé que ce pourrait être leur dernière nuit. C’est pourquoi ils voulaient s’amuser davantage. La camaraderie était plus grande.

« Ils avaient plus de respect l’un pour l’autre et se sont donné plus d’espace dans un duel – si vous conduisez trop fort, vous pourriez tuer votre copain.

“À l’époque, Max n’aurait pas pu facilement sortir de la voiture après un accident à grande vitesse dans Copse Corner.”

