Hunt: Showdown, Judgment et Blood Bowl 2 sont libres de jouer ce week-end avec Gold et Game Pass Ultimate

Hunt: Showdown, Judgment et Blood Bowl 2: Legendary Edition sont disponibles gratuitement ce week-end pour les membres Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate.

L’amusement gratuit commence aujourd’hui et se poursuit jusqu’au dimanche 19 septembre à 23h59 PT, soit 2h59 HE, 7h59 UK le lundi 20 septembre.

Comme d’habitude, si vous aimez ce que vous jouez, vous pouvez acheter les jeux et d’autres éditions pour un temps limité et continuer à jouer tout en conservant votre Gamerscore et les réalisations gagnées.

Si vous ne connaissez pas le jeu de tir à la première personne de Crytek Chasse : Affrontement, sachez qu’il mélange des éléments PvE et PvP. Cela signifie que vous, un chasseur de primes, devrez non seulement faire face aux dangers qui rôdent dans l’environnement, mais aussi aux dangers des autres joueurs.

Le jeu est rempli de monstres errant dans les marais de Louisiane, et votre objectif est d’éliminer ces créatures et de collecter une récompense. Si vous échouez, la mort vous privera à la fois de votre personnage et de votre équipement. Heureusement, votre expérience ne disparaît pas car elle restera dans votre pool de chasseurs qui s’appelle votre Bloodline.

Il y a aussi des matchs dans le jeu, chacun commençant avec jusqu’à cinq équipes de deux en lice pour éliminer les monstres et collecter la prime. Une fois qu’une équipe a trouvé et vaincu le monstre pour collecter la prime, elle deviendra instantanément une cible pour les autres chasseurs sur la carte.

L’événement en jeu actuel, Light the Shadow, se déroule maintenant, au cours duquel vous devrez choisir un chemin : l’arc de chasse ou la hache de lancer. Ce choix déterminera votre sort dans l’événement. Pendant le jeu, vous collecterez des points d’événement pour débloquer des armes et des chasseurs légendaires.

Jugement est également libre d’essayer ce week-end, et si vous êtes intéressé par Lost Judgment, le jeu devrait vous donner une idée de ce à quoi s’attendre de la suite.

Développé par les personnes qui vous ont apporté la série Yakuza, Judgment raconte l’histoire de l’avocat en disgrâce Takayuki Yagami dans sa quête de rédemption. Hanté par son passé, il prend les armes en tant que détective privé et se fraie un chemin à travers le réseau criminel souterrain de Kamurocho pour enquêter sur une série de meurtres macabres.

Remarque : Judgment est uniquement disponible pour jouer sur Xbox Series X/S.

Le troisième jeu gratuit de cette semaine est Blood Bowl 2 : Édition Légendaire. Le jeu est un jeu de stratégie au tour par tour se déroulant dans l’univers de Warhammer mélangé au football américain.

Basé sur le jeu de plateau du même nom, Blood Bowl 2 propose un mode de jeu solo où vous êtes en charge des Reikland Reavers. Cette ancienne équipe vedette veut être ramenée à la gloire, et votre travail consiste à le faire dans la campagne de l’histoire complète. Chaque match de la campagne est unique, avec des événements inattendus et surprenants promettant une expérience renouvelée à chaque fois.

Le mode multijoueur est persistant en ligne, et ici vous créerez et gérerez votre propre équipe composée de l’une des huit races du monde de Warhammer : Humains, Orcs, Nains, Skavens, Hauts Elfes, Elfes Noirs, Chaos et Bretonnie. En jouant, vous développerez votre équipe, gagnerez de l’XP et débloquerez de nouvelles compétences. Mais attention, car, sur le terrain, toutes les pertes sont définitives.

Vous pouvez organiser des championnats entièrement personnalisables, des qualifications à la finale, et utiliser le Marché des transferts pour acheter et vendre vos joueurs afin de constituer votre équipe de rêve Blood Bowl.

En tant qu’édition légendaire du jeu, elle est livrée avec le jeu de base, l’extension officielle et les Norse, Undead, Nurgle, Khemri, Lizardmen, Wood Elfes, Chaos Dwarfs et Necromantic.