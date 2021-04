Hunter Biden a quelques conseils durs pour Eric et Don Jr. dans son nouveau livre ⋆ .

Après que le duo ait passé une grande partie de 2020 à le faire exploser, Hunter Biden a critiqué sévèrement le fils de Trump dans son dernier livre.

Donald Jr. et Eric Trump n’ont jamais été connus pour leur niveau de conscience de soi. En fait, il semble souvent qu’aucun des deux hommes ne se rende compte que l’entreprise de leur père était complètement construite au moment où on leur a donné des emplois pépères là-bas. Pourtant, les deux fils de Trump vont régulièrement à la télévision par câble et parlent de leurs succès fous.

Au cours de la saison électorale 2020, Don Jr. et Eric ont été chargés de faire passer le message de Hunter Biden. Hunter Biden, a répété à plusieurs reprises, était corrompu et gagnait des millions de dollars à l’étranger. Le fils du nouveau président a répondu dans Beautiful Things.

Biden commence par faire quelque chose que les Trump n’ont jamais fait et reconnaît qu’un père célèbre l’a aidé. «J’ai travaillé pour quelqu’un d’autre que mon père, je me suis levé et je suis tombé seul», écrit-il. Il ne fait aucun doute que mon nom de famille était une référence convoitée.

L’homme d’affaires passe ensuite au fils du 45e président en écrivant: «Pensez-vous que si l’un des enfants Trump essayait de trouver un emploi en dehors de l’entreprise de leur père, son nom ne figurerait pas dans le calcul? Ma réponse a toujours été de travailler plus dur pour que mes réalisations soient autonomes. »

Maintenant qu’ils sont beaucoup moins actifs sur les réseaux sociaux, aucun des fils de Trump n’a encore répondu au slam.

