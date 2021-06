Hunter Biden a une nouvelle raquette pour retirer d’énormes quantités d’argent anonyme – RedState ⋆ .

Hunter Biden semble avoir échappé aux conséquences réelles de ses actions présumées qui ont abouti à une enquête du FBI pendant le mandat du président Donald Trump.

On se demande ce qui, le cas échéant, sera poursuivi maintenant dans l’enquête ouverte du FBI.

Nous avons vu qu’il y a beaucoup de questions de conflits d’intérêts. Les démocrates voudraient essayer de rejeter tout cela comme non pertinent en disant : « Hunter n’a pas été élu.

Mais son père est au pouvoir maintenant et c’est son père qui a menti en disant qu’il ne savait rien des associés de son fils. Et c’est son père qui a rencontré certains de ces mêmes associés, comme le prouvent les e-mails sur l’ordinateur portable de Hunter et les photos de Joe avec ces associés. Il faut donc se demander si tout allait bien ; si les gens ne négociaient pas pour avoir accès à Joe et quel que soit l’avantage que le grand gars pourrait leur apporter, pourquoi tous ces mensonges ?

Ni Joe ni Hunter n’ont encore été appelés à rendre des comptes, ce qui signifie que, franchement, cela pourrait continuer même maintenant.

Gardez tout cela à l’esprit lorsque vous consultez ce nouveau rapport sur Hunter Biden.

Vous savez peut-être ou non que Hunter Biden est devenu un artiste. Il a maintenant été annoncé que son “œuvre d’art” coûterait entre 75 000 et 500 000 dollars pièce selon la taille et la nature, selon Fox Business.

Sont-ils sérieux ? Pensent-ils que nous sommes nés d’hier et que nous pensons vraiment que l’art de ce type en vaut la peine ? Son art vaut plus que l’art d’artistes même célèbres pour commencer ? Selon Fox Business, une pièce d’Andy Warhol s’est vendue 725 000 $ lors d’une vente aux enchères à New York, en comparaison. Donc, nous sommes vraiment censés croire que l’art de Hunter est si inspiré ?

Oh, et au fait, les « acheteurs » sont anonymes, et ils ne veulent pas nous dire qui ils sont. Donc si c’était le PCC, nous ne le saurions jamais. Nous verrons donc de l’argent affluer dans ses coffres, en temps réel, juste sous nos yeux, pour « l’art » (parce qu’il est tellement talentueux, clin d’œil).

Penser que cela peut être l’une de ces choses que le FBI pourrait également vouloir examiner (en supposant qu’il reste des gars qui n’ont pas été complètement compromis). L’argent qui afflue dans les coffres du fils de Joe Biden, compte tenu de la question des conflits antérieurs mais surtout maintenant, compte tenu de la position de son père, devrait nous concerner tous.

Pendant ce temps, les scandales et l’utilisation par Hunter du mot n ne nuisent apparemment pas au prix des personnes impliquées dans la vente de l’art. Apparemment, rien de tout cela n’a d’importance quand il a le “D” magique après son nom.

Le revendeur de Biden [Georges] Berges – qui représente Sylvester Stallone et aurait été arrêté en Californie pour agression avec une arme mortelle et menaces terroristes – prévoit de promouvoir l’art par le biais d’un vernissage à Los Angeles et d’une exposition à New York à l’automne plus tard cette année.

Il va de soi que son croupier aurait également un passé coloré. Berges prétend que le travail de Hunter a une « authenticité ». C’est comme ça que tu l’appelles ? Ancien toxicomane, chasseur de parmesan, imprégnateur de strip-teaseuse, conflits avec des entités étrangères – je ne suis pas sûr que « authentique » soit le mot qui me vient en premier à l’esprit.