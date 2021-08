Hunter Biden affirme que les Russes ont des vidéos de lui » alors que son troisième ordinateur portable « a été volé » | Monde | Nouvelles

Le fils de 51 ans du président américain Joe Biden a déclaré à une prostituée en janvier 2019 que des Russes avaient volé son ordinateur portable, semble montrer une vidéo récemment découverte. Ce serait le troisième ordinateur portable que Hunter Biden a égaré et qui contiendrait des informations sensibles sur le président américain. Dans la séquence, Hunter a ajouté que l’ordinateur portable contenait également des vidéos de lui “en train de faire du sexe fou”.

Dans la vidéo obtenue par DailyMail.com, M. Biden a déclaré: “J’ai dépensé des sommes folles.

“J’étais avec ces gars. Le seul gars était, pas comme toi de toute façon… chaque nuit, il disait” il va y avoir tellement de monde ici, une putain de fête de folie “et chaque nuit ce n’est personne.”

Décrivant comment son troisième ordinateur portable a été volé, M. Biden a poursuivi: “Je suis allé seul dans le bain à remous, qui pend au bord du putain de dernier étage, avec du verre, c’est ridicule.

“Et donc je suis assis là et c’est le dernier dont je me souviens. Et je ne m’évanouis jamais, jamais.

“Je me réveille et les seules personnes qui sont là sont Miguel, le gars qui court frénétiquement en rond pour ramasser des choses, ok – et Miguel, et Pierce, ce gars, son ami.

“Ils avaient mis tout le monde dehors. Et ils avaient nettoyé tout l’endroit, tout allait bien ? Et ils s’apprêtaient à partir, et je me suis réveillé. Et il y avait cette Russe de 35 ans, vraiment sympa et pure brune.

“Elle a refusé de partir et ils n’ont pas appelé d’ambulance. Et ils ne savaient pas si j’étais mort ou non, au début.

“Je pense que c’est lui qui a volé mon ordinateur. Je pense que tous les trois, les trois gars qui étaient comme un petit groupe. Le dealer et ses deux gars, je les ai emmenés partout. Putain de partout, fou de ton esprit sh **.”

La prostituée a demandé si Hunter s’inquiétait des ordinateurs portables manquants, il a dit: “Mon père [inaudible] candidat à la présidence. Il est. J’en parle tout le temps.

“S’ils le font, il sait aussi que je gagne des milliards de dollars.”

Hunter Biden a déjà perdu son Macbook Pro en 2015 après l’avoir abandonné dans un magasin informatique du Delaware.

Alors qu’un deuxième ordinateur portable aurait été saisi par des agents fédéraux l’année dernière lorsque le bureau de son ami a été perquisitionné.